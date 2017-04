13ª edição Walkathon — Caminhada contra o câncer

Evento acontece na Lagoa Rodrigo de Freitas, no dia 2 de abril

Quem caminha pelas unidades da Escola Americana do Rio de Janeiro (EARJ) na Gávea e Barra da Tijuca, se depara com diversos cartazes trazendo os principais conceitos de caráter reforçados no dia a dia da escola: confiança, respeito, responsabilidade, justiça, consideração e cidadania. Mas a mensagem não fica só no campo das ideias. Diariamente, os alunos se envolvem em atividades nas quais têm a oportunidade de colocar em prática estes preciosos ensinamentos.

A Walkathon — Caminhada contra o câncer é uma destas atividades e, em 2017, chega à sua 13ª edição. A caminhada, que este ano acontece no dia 2 de abril, na Lagoa Rodrigo de Freitas, é organizada pelos alunos do ensino médio da EARJ e tem o objetivo de conscientizar sobre esta doença que atinge pessoas de qualquer idade, classe social, cor ou sexo. Hoje, o câncer mata seis milhões de pessoas por ano no mundo, sendo responsável por 12% de todas as mortes.

Para participar, os alunos pedem a doação de R$30,00, na qual o doador leva uma camisa da caminhada, ou R$60,00, na qual ele recebe uma camisa exclusiva desenvolvida pela Cantão. Todo o dinheiro arrecadado é doado ao Instituto Nacional do Câncer — INCA.

No local, serão realizadas atividades recreativas e uma aula de zumba, e serão, ainda, distribuídos brindes, água e suco.

Serviço:

Walkathon — Caminhada contra o câncer

Data: 02 de abril de 2017, domingo

Horário: Concentração às 9h, partida às 10h30

Local: Parque dos Patins, próximo ao heliponto

Para participar:

Cada doação de R$30,00 = 1 camiseta da Caminhada contra o câncer

Cada doação de R$60,00 = 1 camiseta da Caminhada contra o câncer, desenvolvida pela Cantão

Informações: Monica Lucas mlucas@earj.com.br