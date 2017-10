1ª EDIÇÃO MENU SOLIDÁRIO

Azumi ensina clássicos do restaurante em workshop com renda revertida para o instituto Vivendas da Fé

Que tal participar de um workshop sob o comando de dois mestres na arte de produzir o que há de mais representativo na gastronomia oriental e, ao mesmo tempo, ajudar uma instituição que há 19 anos oferece a esperança de uma vida melhor a crianças e adolescentes em situação de risco ou abandono?

Essa é a proposta da 1ª edição do Menu Solidário, que acontecerá no dia 30 de setembro, às 15:30h, no Azumi. O restaurante que é referência no respeito às tradições culturais do Japão, em Copacabana, mas ao mesmo tempo sensível às tendências inovadoras e a tudo o que represente o melhor do espírito humano, abraçou a causa do instituto e, sob o comando de Isao e Alissa Ohara, verdadeiros ícones da culinária japonesa, promoverá um delicioso workshop gastronômico, aberto ao público. Os participantes vão aprender a preparação do famoso Harumaki (Foto), de origem chinesa, elaborado com repolho, cenoura e cogumelos. O prato é extremamente apreciado pelo público, mas nunca fora servido no restaurante. Ele estará presente no workshop como uma singela homenagem aos filhos de Alissa, que sempre o pedem. Também serão elaborados o Do Goma Ae de agrião, que será escaldado e temperado no molho de gergelim, levemente adocicado, e o Okonomi Zushi, que quer dizer sushi a seu gosto. Nada mais é do que uma forma divertida e informal de comer sushi, com cada pessoa montando o seu com o recheio de preferência. Tudo isso com direito à degustação das iguarias após a aula. O evento terá o valor de R$ 200 por pessoa e toda a renda será revertida para o instituto Vivendas da Fé – Lar da Criança “Minha casa, doce casa”, em Guaratiba.

A 1ª edição do Menu Solidário é uma iniciativa que abraça o projeto O Ideal é Real, de autoria do juiz Sérgio Luiz Ribeiro de Souza da 4ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso do Rio. O foco do projeto é aproximar pessoas habilitadas à adoção de crianças e adolescentes que preencham os requisitos para “adoções necessárias”. Essas adoções são compostas por crianças com mais de 3 anos de idade e adolescentes; grupos de irmãos; e crianças e adolescentes com problemas de saúde. Porém, as pessoas ao iniciarem o processo de habilitação para adoção traçam um perfil, de forma a idealizar o “filho”, mas nas instituições de acolhimento estão as crianças e os adolescentes reais à espera do gesto de amor, e que preenchem os requisitos para “adoções necessárias”. O projeto sinaliza uma forma mais abrangente de doação, de troca de afeto. Aproximar o ideal do real. Esse é o desdobramento do projeto Apadrinhar – Amar e Agir para Materializar Sonhos, também de autoria do juiz, vencedor do Prêmio Innovare, em 2015.

O Apadrinhar é um programa que visa a recuperação da autoestima de crianças e adolescentes e que estabelece três tipos de apadrinhamento: o afetivo, com visitas regulares ao acolhido, buscando-o para passar fins de semana, feriados ou férias escolares em sua companhia, proporcionando o fortalecimento de valores e laços de fraternidade; o provedor, que apoia financeiramente o acolhido; e o colaborador, que presta serviços às instituições dentro de sua área de conhecimento ou profissão. A experiência, implementada em outros estados, tem apresentado retorno muito positivo. E no Vivendas da Fé – Lar da Criança “Minha casa, doce casa”, não é diferente.

A história da instituição começa com o desejo de Ana Maria Rocha Rezende Martins, de ser mãe de coração. O sonho foi concretizado em 1998, com a adoção do primeiro dos mais de 928 abrigados que, desde então, encontraram afeto, proteção e a oportunidade essencial para seu desenvolvimento.

Assim, a 1ª Edição do Menu Solidário, que vai contar com a presença do juiz Sérgio Luiz Ribeiro palestrando sobre as modalidades dos dois projetos, torna-se uma oportunidade imperdível de degustar clássicos deliciosos da culinária japonesa e ao mesmo tempo exercer o compromisso da solidariedade.

Serviço:

Dia do evento :: 30.09.2017

Horário: 15:30hs até 18:30h

Inscrição através do telefone (21) 99985-8587 (whatsapp)

Local do evento: Rua Ministro Viveiros de Castro, nº 127 _ Copacabana

Valor da inscrição R$ 200,00

Capacidade: 20 lugares