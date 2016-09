Palco do Mackenzie recebe estreia de novo humorista

Por: Ricardo Albuquerque

Vai nascer um novo astro do humor carioca. Pelo menos é o que dizem os amigos e a família de RAPHA RIBEIRO que estreia seu show “TENTE NÃO RIR”, de Stand Up e imitações, no Mackenzie do Méier, domingo, dia 18 de setembro, a partir das 16h.

Apresentando imitações de Silvio Santos, Agnaldo Timóteo, Marcelo Rezende, Pelé, Marília Gabriela e Maria Bethânia, Rapha lembra que começou quando percebeu que conseguia imitar personagens famosos. A partir daí os amigos riam e até pediam “apresentações”.

– Tinha que contar piadas e fazer imitações na academia, no futebol e até na balada! Percebi que as pessoas curtiam e passei a criar meus personagens como a ‘Tiffanny Lorranny’ que vai estar no show, claro – conta o artista.

Elogiando a oportunidade no Sport Club Mackenzie Rapha Ribeiro lembra que faltam espaços na Zona Norte, principalmente para espetáculos de humor, “o pessoal está mesmo querendo rir e espero que o público se divirta porque muitos já curtem minha página no Facebook, ‘Raphael Ribeiro-imitações’. E não percam vamos ter o “show do milhão” com distribuição de vídeos, ma ooiiiii” – imita Rapha….você sabe quem.

SERVIÇO

Show de humor “TENTE NÃO RIR”, domingo, 18 de setembro, a partir das 16h

SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tels: 2269-0082 / 3546 6068 – Ingresso: R$ 10,00