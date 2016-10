4º Festival de Bacalhau do CADEG – Mercado Municipal do Rio de Janeiro De 28 de outubro a 20 de novembro

FOTO: Erik Barros Pinto

O cheirinho das festas de fim de ano já está no ar. E, assim como aconteceu em anos anteriores, quem abre a gastronomia de fim de ano na cidade é o CADEG – Mercado Municipal do Rio de Janeiro.

O já tradicional Festival de Bacalhau do CADEG vai para sua 4º edição e, além da participação dos tradicionais restaurantes e empórios, diversos outros segmentos também estarão presentes. O festival de gastronomia de alta qualidade reúne, além do bacalhau, a estrela principal do evento, ótimas ofertas diversificadas para o Natal e Réveillon.

A família CADEG está à espera da sua família, venha participar!!!

Estabelecimentos participantes:

– BECO DO VINHO

VINHOS ALTO ANDINO

Reservado Cabernet Sauvignon – É recomendado o consumo imediato ou ser armazenado por um ano, servir com carne vermelha e queijos.

Reservado Carmenere – Recomendado para consumo imediato, ou para ser armazenados por um ano, bom para acompanhar com carne branca.

Reservado Sauvignon Blanc – É adequado para ser consumido imediatamente, ou continuar a evolução favorável por vários anos. Recomendado com frutos do mar, peixes, vegetais e omeletes ou simplesmentecomo aperitivo.

R$ 29,90 unidade

Galeria 2, loja 7 – Térreo – contato@becodovinho.com.br.

Segunda a sexta de 9h às 18h e sábado de 9h às 15h.

Preço válido durante o festival

– GLOBAL WINE IMPORTADO

OS MELHORES VINHOS

Enquanto os restaurantes elaboram os melhores pratos, a Global Wine seleciona os melhores vinhos para você.

Galeria Central, loja 9 – Térreo – (21) 2580-9749.

Terça a sábado de 9h às 16h.

Preços especiais durante o festival

– ARTE DOS VINHOS

VINHOS VENTISQUERO

Ventisquero Reserva

Uvas: 85% Cabernet Sauvignon e 15% Syrah.

Notas de degustação: frutado e notas de chocolate.

Harmoniza com massas com molho vermelho, queijos e carnes vermelhas.

Queulat Gran Reserva

Uvas: 85% Carménère e 15% Syrah.

Notas de degustação: frutado e especiarias.

Harmoniza com massas com molho vermelho, queijos e carnes vermelhas.

Single Block

Uvas: 95% Cabernet Sauvignon, 3% Petit Verdot e 2% Cabernet Franc.

Notas de degustação: Cassis e cacau.

Harmoniza com massas com molho vermelho, queijos e carnes vermelhas.

Sobreloja, lojas 25 e 27 – (21) 2214-2262.

Segunda a sexta de 8h às 17h e sábado de 8h às 16h.

Preços imperdíveis durante o festival

– BACALHAU & CIA

BACALHAU À PRIMAVERA

– Posta de bacalhau gadus morhua, batatinha calabresa pré-assada no forno com azeite, sal grosso e alecrim, abobrinhas grelhadas, pimentão amarelo, vermelho e verde, cebola, alho crocante e azeitona verde. Acompanha arroz de brócolis.

Grátis: deliciosa panna cotta com coulis de morango, servida em taça de Martini. Irresistível!

R$ 139,00 2 pessoas

GRÁTIS sobremesa

Rua 3, lojas 3 e 5 – (21) 3878-2424 / 98111-1100.

Segunda a sexta de 12h às 16h, sábado de 11h às 17h e domingo de 12h às 16h.

Preço válido durante o festival

– BARSA RESTAURANTE

BACALHAU MEDITERRÂNEO

Lombo de bacalhau gadus morhua refogado no azeite, alho e hadock, com azeitonas e cebolas portuguesas, pimentões, tomate cereja, ervas frescas e nalizado com camarão e alho dourado.

R$ 169,00 2 pessoas

Rua 4, lojas 3 a 6 – (21) 2585-3743.

Segunda a quinta de 12h às 16h. Sexta, sábado, dom. e feriados

de 12h às 17h.

Domingo com música ao vivo das 13h às 16h30.

Preço válido durante o festival

– BRASAS SHOW

BACALHAU LUSITANO AO CREME DE ALHO

Dois lombos de bacalhau gadus morhua assados no azeite, batatas coradas, tomate, cebola e alho contados, brócolis, azeitona e creme de alho. Acompanha arroz de alho poró.

R$ 139,90 2 pessoas

Avenida Central, loja 32 – (21) 3860-1890.

Todos os dias de 11h às 17h.

Música ao vivo sábados e domingos de 12h às 16h.

Preço válido durante o festival

– CEREALISTA LELA

QUALIDADE E PREÇO BOM

Aqui você encontra o melhor bacalhau, acompanhado de um bom vinho e variados azeites.

Av. Central, 8 e 10 – (21) 3890-2659.

Segunda a sábado de 6h às 16h.

– CHURRASCARIA SETE MARIAS

ASSADO DO DOURO

Lombo de bacalhau nobre assado na brasa, acompanhado de batatas portuguesas, pimentões assados, brócolis, alho e arroz branco.

R$ 192,00 4 pessoas – grátis entrada (4 bolinhos de bacalhau) + sobremesa

R$ 109,00 2 pessoas – grátis entrada (2 bolinhos de bacalhau) + sobremesa

Rua 16, loja 7 – (21) 2580-9898.

Segunda a domingo, exceto terças, de 11h às 16h30.

Preço válido durante o festival

– CORUJÃO DO CADEG

BACALHAU À MODA CORUJÃO

Lombo de bacalhau, azeitona, tomate cereja, batata, ovo cozido, brócolis e arroz de brócolis.

R$ 90,00 2 pessoas

Av. Central, 68 e 70 – (21) 2589-2666.

Todos os dias de 9h às 17h.

Preço válido durante o festival

– COSTELÃO DO CADEG

BACALHAU RÚSTICO

Lombo de bacalhau gadus morhua na brasa, batatas assadas, brócolis, ovos cozidos, azeitona preta, lâminas de alho torrado. Acompanha arroz de brócolis.

Aproveite para conhecer nossa carta de vinhos.

R$ 129,90 2 pessoas

Obs.: Vinho não incluso no valor do prato.

Rua 4, lojas 8 e 10 – (21) 2589-0022.

Todos os dias de 11h30 às 17h20.

Preço válido durante o festival

– CUCINA PENNA

BACCALÀ SICILIANO

Dois lombos de bacalhau gadus morhua ao molho de limão siciliano, sobre lâminas de abobrinha, acompanhados de fettuccine colorido artesanal.

R$ 124,90 2 pessoas

Rua 5, lojas 1 e 3 – (21) 3860-1626.

Segunda a sábado de 11h às 16h. No festival abriremos aos domingos.

Preço válido durante o festival

– EMPÓRIO GOURMET SHOW

BACALHAU DESSALGADO E BOLINHO CONGELADO

Descontos de até 20% durante o festival!

Bacalhau dessalgado Marnobre 1kg ou 2kg.

Bolinhos de Bacalhau congelados 1kg Marnobre (33 unidades).

Av. Central, 34 e 36 – (21) 2580-3776.

Segunda a quinta de 7h às 17h, sexta e sábado de 7h às 18h, domingos e feriados de 9h30 às 16h30.

Preços especiais durante o festival

– EMPÓRIO GOURMET SHOW

VINHOS CHILENOS – SANTA CAROLINA RESERVA

Santa Carolina Cabernet Sauvignon Reserva 750 ml

Santa Carolina Merlot Reserva 750 ml

Santa Carolina Carmenère Reserva 750 ml

Santa Carolina Sauvignon Blanc Reserva 750 ml

R$ 45,00 unidade

Ganhe um Santa Carolina Vistaña Cabernet e Merlot (187 ml) na compra de qualquer um dos vinhos desta página.

Eleita a melhor vinícola do mundo em 2015, segundo a Wine Enthusiast!

Av. Central, 34 e 36 – (21) 2580-3776.

Segunda a quinta de 7h às 17h, sexta e sábado de 7h às 18h, domingos e feriados de 9h30 às 16h30.

Promoção válida durante o festival

– EMPÓRIO GOURMET SHOW

VINHOS ARGENTINOS ICHANKA – GRAN RESERVA

Ichanka Cabernet Sauvignon – Gran Reserva 750 ml

Ichanka Malbec – Gran Reserva 750 ml

Ichanka Bonarda – Gran Reserva 750 ml

De: R$ 99,90 por R$ 79,90 unidade

Av. Central, 34 e 36 – (21) 2580-3776.

Segunda a quinta de 7h às 17h, sexta e sábado de 7h às 18h, domingos e feriados de 9h30 às 16h30.

Preço válido durante o festival

– EMPÓRIO GOURMET SHOW

ESPUMANTES ITALIANOS SENSI 18K

18K – Prosseco DOC Treviso Brut

18k – Rosé Brut

Harmoniza muito bem com peixes, frutos do mar, crustáceos e massas leves.

De: R$ 109,90 por R$ 89,90 unidade

Av. Central, 34 e 36 – (21) 2580-3776.

Segunda a quinta de 7h às 17h, sexta e sábado de 7h às 18h, domingos e feriados de 9h30 às 16h30.

Preço válido durante o festival

– EMPÓRIO GOURMET STEAKHOUSE

LOMBO À MODA ÉVORA

Dois lombos de bacalhau gadus morhua assados ao forno com azeite, cebola escalote, batata calabresa, confit de pimentão vermelho e tomate, juliene de cebola e lâminas de alho torrado. Acompanha arroz de cenoura.

R$ 129,90 2 pessoas

Av. Central, 34 – (21) 2580-3776.

Todos os dias de 11h às 16h (somente durante o festival).

Preço válido durante o festival

– ESPAÇO MARANGUAPE

APAIXONADOS POR SERVIR E COZINHAR

Quer compartilhar seu conhecimento gastronômico, mas não tem uma cozinha equipada para isso?

Nosso Espaço Gourmet é o lugar certo para suas receitas serem compartilhadas com alunos, convidados e amigos.

Aproveite nossas ofertas de locação e de produtos nesse festival e ganhe um lindo brinde.

Rua 15, loja 2 – (21) 2580-9650 / 3895-9979.

Terça de 8h às 16h, quarta a sábado de 8h às 17h, domingo e feriado de 11h às 16h.

– ESPETÁCULO RESTAUNTE

LOMBO À MODA DO MINHO

Dois lombos de bacalhau gadus morhua na brasa, batata calabresa temperada com sal grosso e alecrim, tomate sem pele, brócolis, pimentões coloridos e cebolas na brasa. Acompanha arroz de brócolis.

R$ 139,90 2 pessoas

Rua 15, lojas 1, 3 e 5 – (21) 3860-5371.

Todos os dias de 11h às 16h.

Preço válido durante o festival

– GRIFFE DOS VINHOS

VINHOS QUINTA DO VALLADO

Vallado Prima

Uvas: 100% Moscatel Galego Branco.

Aroma: Muito sutil onde predominam características orais a rosas e hortelã-pimenta.

Recomendamos o consumo como aperitivo.

Vallado Quadrifolia

Mistura de várias castas, maioritariamente Touriga Franca e Tinta Roriz.

Aroma: Frutas vermelhas como amoras, cerejas, framboesas e groselhas.

Vallado Tinto

Touriga Franca (25%), Touriga Nacional (25%), Tinta Roriz (25%), Sousão (5%) e Vinhas Velhas (20%).

Aroma: Concentrado, sobressaindo os frutos vermelhos maduros, esteva e violeta.

Av. Central, loja 18 – (21) 3860-3578.

Segunda a sexta de 6h às 15h e sábado de 7h às 16h.

Preços imperdíveis durante o festival

– GRUTA SÃO SEBASTIÃO

BACALHAU GOMES DE SÁ

Lascas de bacalhau, batatas coradas, cebola, alho, ovo cozido, azeitona e arroz.

R$ 192,00 4 pessoas – grátis 1 garrafa de vinho chileno (750 ml).

R$ 119,00 2 pessoas – grátis 2 taças de vinho chileno.

Rua 16, lojas 3 e 5 – (21) 2589-0420 / 2580-9898.

Terça a domingo de 11h às 16h30.

Preço válido durante o festival

– KI-SAKO MATERIAIS DE EMBALAGENS

MAIS DE 3.000 ITENS PARA SEU NEGÓCIO E SUA CASA

Toda loja em 3x sem juros*

Em nossa loja você encontra os mais variados produtos para seu negócio e sua casa. Temos descartáveis, embalagens, utilidades e muitas novidades.

* Válido somente durante o festival, com parcelas mínimas de R$50,00 e na bandeira Mastercard.

Av. Central, lojas 25, 27 e 29 – (21) 3890-0495.

Segunda de 3h às 14h, terça a sexta de 3h às 15h e sábado de 3h às 16h.

Preços especiais durante o festival

– LA PARRILLA DEL MERCADO

BACALHAU APOTEÓTICO

Lombo de bacalhau morhua assado no azeite com legumes salteados no azeite e arroz branco.

R$ 99,00 2 pessoas

R$ 49,00 individual

Rua 14, lojas 6, 7 e 9 – (21) 2589-0519.

Terça a domingo de 11h às 17h30.

Preço válido durante o festival

Música ao vivo domingos de 13h30 às 17h.

– MUNDO DAS CERVEJAS

CERVEJAS COLORADO

CAUIM 600 ml- 4,5% teor alcoólico. Harmoniza com saladas, sushi, pizza e petiscos.

APPIA 600 ml – 5,5% teor alcoólico. Harmoniza com queijo brie, pernil e massas leves.

DEMOISELLE 600 ml – 6,0% teor alcoólico. Harmoniza com carnes de caça, cordeiro, queijos azuis e sobremesas à base de chocolate e creme.

INDICA 600 ml – 7,0% teor alcoólico. Harmoniza com queijos mais fortes, como gorgonzola, carnes vermelhas, carne de porco.

Av. Central, loja 5 – (21) 2589-0697.

Segunda a sexta de 9h às 17h e sábado de 8h às 18h.

Preços especiais durante o festival

– MUNDO DOS DESTILADOS

TEQUILA PATRON (MÉXICO)

Tequila Patron Reposado 375 ml

Tequila Patron Blanco 375 ml

Tequila Patron Anejo 375 ml

Tequilas 100% Agave

Av. Central, loja 12 – (21) 2580-6327.

Segunda a sexta de 9h às 17h e sábado de 8h às 18h.

Preços especiais durante o festival

– MUNDO DOS VINHOS

CANTAGUA SIGNATURE E THE WINEMAKER’S

Cantagua Signature Cabernet Sauvignon 750 ml – Chile.

Harmoniza com carnes vermelhas grelhadas, risoto de carne ou massa ao molho funghi.

The Winemaker’s Secret Barrels 1 litro – Chile.

Harmoniza com carnes vermelhas grelhadas e massas com molho vermelho.

Av. Central, loja 7 – (21) 2580-4465.

Segunda a sábado de 8h às 18h.

Preços especiais durante o festival

– MUNDO DOS VINHOS

MOUTON CADET E MALLEA 62

Mouton Cadet Bordeaux 750 ml – França.

Harmoniza com vitelo de provolone.

Mallea 62 Malbec 750 ml – Argentina.

Harmoniza com queijos maduros, massas, carnes e frango.

Av. Central, loja 7 – (21) 2580-4465.

Segunda a sábado de 8h às 18h.

Preços especiais durante o festival

– MUNDO DOS VINHOS

RUTINI E PORTILLO MALBEC

Rutini Cabernet Sauvignon – Malbec 750 ml – Argentina.

Harmoniza com fraldinha grelhada e macia, acompanhadas de batata soué.

Portillo Malbec 750 ml – Argentina.

Harmoniza com carnes grelhadas e massas com recheio de carnes.

Av. Central, loja 7 – (21) 2580-4465.

Segunda a sábado de 8h às 18h.

Preços especiais durante o festival

– OLIVIER BEBIDAS

VINHOS ISLA NEGRA

Isla Negra West Bay, Isla Negra Reserva e Isla Negra High Tide.

Isla Negra é uma encantadora aldeia costeira do Chile, a sudoeste de Santiado. É considerado como um dos locais mais bonitos e mágicos do litoral central chileno. Os nossos vinhos revelam a inspiração da costa, brisa do mar, paisagens coloridas e a sensação de areia sob os pés. Os vinhos Isla Negra capturam o espírito e o charme da costa em cada garrafa. Nosso objetivo é estabelecer Isla Negra sinônimo de valor, oferecendo uma vasta gama de vinhos perfeitos para qualquer ocasião.

Vinhos Isla Negra com 15% de desconto durante o festival

Av. Central, loja 28- (21) 3890-0300 / 99588-3703.

Segunda de 7h às 15h, terça a sábado de 7h às 17h, domingos

de 11h às 16h. Abriremos nos feriados durante o festival.

– TILIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

BACALHAU 11/15 OU 4/7

Aqui você encontra bacalhau de qualidade!

R$ 60,00 KG

Av. Central, loja 60 – (21) 2561-1945.

Segunda a sexta de 3h às 15h, sábado de 3h às 16h e domingo de 9h às 16h.

Preço válido durante o festival

– BABY BEACH CHAMPANHERIA

DRINKS EXCLUSIVOS

Drinks exclusivos a base de espumante

– ChampLé (sacolé de espumante com frutas)

– Aperol Spritz (aperol + espumante + soda)

– Vulcano ( Licor de ores + espumante)

– Blue Sky ( Pina colada de espumante)

Rua 6, lojas 15 e 17 – (21) 3895-2376 | Happy Hour – Terça a sexta

de 17h30 à 00h, sábado de 15h à 1h, domingo de 15h às 21h.

Durante o festival, sábado e domingo, abriremos às 12h.

Terça-feira – TERÇA Insana | Karaokê + 35% em toda a carta de Espumantes – 17h30 às 00h

Quarta – Jazz na Baby Beach recebe Thiago Trajano Trio – 17h30 às 00h

Quinta – QuintaNeja BabyBeach com Nando Luiz + Dose Dupla de Champlé – 17h30 às 00h

Sexta – Pop Rock ao vivo – 17h30 às 00h

Sábado Baby Beach – DJ Guilherme Soares – 15h às 01h

Domingo – Samba da Borbulha – 15h às 21h30

– CAFÉ DELLAS

GRAN FINALE

Café espresso 100% Arábica + fatia de torta de chocolate premium.

R$ 15,00 individual

Rua 13, loja 7 – (21) 3890-2626.

Segunda a sábado de 7h às 17h. No festival abriremos aos domingos e feriados das 13h às 17h.

Preço válido durante o festival

– EMPÓRIO QUINTANA BUTECO

BACALHAU ENROLADO

Harumaki recheado com bacalhau, creme de leite, queijo e salsa. Servido com molho pesto com azeitona preta.

R$ 39,90 porção

Avenida Central, loja 14 – (21) 3860-7582.

Terça a domingo de 10h às 17h.

Preço válido durante o festival

– SAPATARIA E CAMISARIA FEIRANTE

MACHÃO MEIA-MALHA

Camiseta na FEIRANTE é mais barata que uma POSTA de bacalhau!

R$ 24,50 cada

Modelos variados P-M-G-GG

Galeria central, loja 3 – Térreo – (21) 3890-3433 / 3526-5601.

Segunda a sexta de 7h às 18h e sábado de 7h às 14h.

Preço válido durante o festival

– AMAZON ORIGIN

O ALIMENTO DA PELE, DO CÉREBRO E DO CORAÇÃO

ÔMEGAS 3,6,7 e 9

Vitaminas A & E

Óleo de Avestruz da Amazônia

“A saúde que nos brinda a natureza”

Galeria 03, loja 12 – Térreo – (21) 2589-1022.

Segunda a sexta de 8h30 às 17h.

Preços especiais durante o festival

Mercado Municipal do Rio – CADEG

Rua Capitão Felix, 110, Benfica

www.cadeg.com.br