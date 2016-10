8ª Semana dos Realizadores anuncia filmes selecionados para mostra competitiva, Realizações do Rio e sessões especiais

Um dos principais festivais dedicados ao cinema contemporâneo no país, a Semana dos Realizadores anuncia parte de sua seleção para a edição de 2016. Foram anunciados os filmes da Mostra Competitiva, da mostra Realizações do Rio e das Sessões Especiais, num total de 38 títulos escolhidos entre mais de 800 inscritos.

“O conjunto de filmes selecionados para este ano aponta para uma grande diversidade de propostas cinematográficas, todas com uma marca bastante particular do olhar de seus realizadores e realizadoras. Além da imersão em filmes singulares e de um recorte do cinema brasileiro contemporâneo autoral, a Semana também provoca contato próximo com a subjetividade de alguns dos criadores e criadoras mais interessantes que temos hoje “, comenta Lis Kogan, que assina a curadoria do evento ao lado de Daniel Queiroz.

No festival, curtas, médias e longas-metragens estão em pé de igualdade e disputam as mesmas categorias. A oitava edição é patrocinada pela Petrobras e Riofilme, e acontecerá entre 23 e 30 de novembro no Espaço Itaú de Cinema Rio de Janeiro, em Botafogo.

MOSTRA COMPETITIVA

A casa cinza e as montanhas verdes, dir. Deborah Viegas, 15 min, 2016, SP

Abigail, dir. Isabel Penoni e Valentina Homem, 17 min, 2016, PE

As ondas, dir. Juliano Gomes e Léo Bittencourt, 12 min, 2016, RJ

Carnívora, dir. Arthur Tuoto, 63 min, 2016, PR

Cisão, dir. Yuri Firmeza, 12 min, 2016, CE

Eclipse solar, dir. Rodrigo de Oliveira, 28 min, 2016, ES

Elon não acredita na morte, dir. Ricardo Alves Jr, 85 min, 2016, MG

Estado itinerante, dir. Ana Carolina Soares, 25 min, 2016, MG

Filme de aborto, dir. Lincoln Péricles, 60 min, 2016, SP

Há terra!, dir. Ana Vaz, 12 min, 2016, Brasil-França

Heaven, dir. Luiz Roque, 10 min, 2016, SP

Interlúdio, dir. Gabraz Sanna, 53 min, 2016, RJ

Kappa Crucis, dir. João Borges, 22 min, 2016, MG

Muito romântico, dir. Melissa Dullius e Gustavo Jahn, 72 min, 2016, Brasil-Alemanha

Nunca é noite no mapa, dir. Ernesto de Carvalho, 6 min, 2016, PE

O estranho caso de Ezequiel, dir. Guto Parente, 71 min, 2016, CE

Os pássaros estão distraídos, dir. Diogo Oliveira e João Vieira Torres, 71 min, 2016, RJ

Rifle, dir. Davi Pretto, 75 min, 2016, RS

Solon, dir. Clarissa Campolina, 16 min, 2016, MG

Sutis interferências, dir. Paula Gaitán, 75 min, 2016, RJ

Taego Ãwa, dir. Henrique Borela e Marcela Borela, 75 min, 2016, GO

Ventania, dir. Igor Câmara, 7 min, 2015, CE

REALIZAÇÕES DO RIO

A maldição tropical, dir. Luisa Marques, 13 min, 2016, RJ

Aracati, dir. Aline Portugal e Julia de Simone, 62 min, 2015, RJ-CE

Black, dir. Fabian Cantieri, 10 min, 2016, RJ

Desmonte, dir. Mariana Cavalcanti, 7 min, 2016, RJ

Dona Raimunda, dir. André Parente, 7 min, 2015, RJ

Ilhas de pedra, dir. André Parente, 7 min, 2016, RJ

Ondas, dir. Sebastian Wiedemann, 10 min, 2015, RJ

Santo Daime — império da floresta, dir. André Sampaio, 70 min, 2015, RJ-PE

Um horizonte de 3,5 km, dir. Jaqueline Maria, 13 min, 2016, RJ

SESSÕES ESPECIAIS

A cidade onde envelheço, dir. Marília Rocha, 99 min, 2016, MG

A grávida da cinemateca, dir. Christian Saaghard, 52 min, 2016, SP

Confidente, dir. Karen Akerman e Miguel Seabra Lopes, 12 min, 2016, Brasil-Portugal

Guerra do Paraguay, dir. Luiz Rosemberg Filho, 75 min, 2016, RJ

Martírio, dir. Vincent Carelli, 160 min, 2016, PE

Beduino, dir. Júlio Bressane, 75 min, 2016, RJ

O último trago, dir. Luiz Pretti, Pedro Diógenes, Ricardo Pretti, 90 min, CE

Semana dos Realizadores

De 23 a 30 de novembro de 2016

Espaço Itaú de Cinema Rio de Janeiro

Praia de Botafogo, 316 – Botafogo

www.semanadosrealizadores.com.br

www.facebook.com/semanadosrealizadores