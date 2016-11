A Cidade Maravilhosa recebe o IV Festival de Cinema FICC

No estilo tapete vermelho, a Cerimônia de Premiação acontece no 15 de novembro no conceituado e histórico Cine Odeon, centro do Rio de Janeiro.

Reunindo diversos artistas, jornalistas e profissionais do cinema e entretenimento, o evento é apresentado por André Segatti, Raquel Nunes, Andrea Avancini, Anita Amizo, Aurora Bello, Louise Nagel, Stephannie Mello, Keff Oliveira, Maria Pugliese, Luciano Blessed, André Câmara, Ygor Siqueira, Jhon Jhon Oliveira, entre outros.

Marina Miranda, ícone da TV Brasileira, com 64 anos de carreira, o designer alemão Hans Donner, Valeria Valenssa, a eterna Globeleza farão participação especial.

Thalita Pertuzatti, Jairo Bonfim e Moses Gomes farão participação musical.

Diretores de grandes distribuidoras de filmes, de TVs e diretores de filmes das 5 regiões do país vão marcar presença.

Personalidades vão entregar estatuetas para as melhores produções nacionais e internacionais em 20 categorias.

A Comissão Julgadora teve a árdua tarefa de selecionar os melhores filmes das mais de 130 obras nacionais e estrangeiras inscritas. Arte, cultura e reconhecimento de profissionais, prometem momentos marcantes e emocionantes!

Promovido pela Agenda Cultural Brasil, o Festival de Cinema FICC também será marcado com palestras, exibições de filmes na Mostra de Cinema nos dias 12 e 16 de novembro na SNT – Clube Olímpico de Copacabana.

Palestrantes nacionais e internacionais vão palestrar temas ligados ao cinema e produção.

Confirmada a palestra do produtor de eventos e publicitário Mauro Cardoso de Paris da França que vai ministrar sobre “Produção e concepção de eventos, organização e conceitos de comunicação e de projetos culturais”.

Mauro produziu festivais de cinema na França e Bélgica e eventos corporativos para grandes empresas brasileiras e multinacionais. Palestrou sobre mídia comunitária e produção de eventos brasileiros em conferências na Inglaterra, Estados Unidos e Japão.

Eduardo Castor Jr é premiado por suas criações no quesito inovação e criatividade na Rede Globo durante seus 4 anos de contrato. Eduardo vai palestrar sobre “Efeitos Especiais de Maquiagem”.

Megg Santos é roteirista da Rede Globo, formada e Pós Graduada em Roteiro de Cinema e Televisão. Trabalhou em seriados e as novelas Fina Estampa e Império (ganhadora do EMMY de 2015). Megg vai palestrar sobre “Roteiros”. De acordo com a idealizadora Veronica Brendler, cineastas, profissionais da área, profissionais que desejam se aprimorar e pessoas que tem suas vidas transformadas pelo amor a cinematografia, podem apreciar obra de artistas locais e do exterior.

Cine Odeon – Praça Floriano, 7

Estacionamento Estapar – 100 m do Cine Odeon