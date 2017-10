A “Menina Moleca” volta a sambar no Méier

Ela não para e agita todo mês! Por isso a roda de samba “Menina Moleca” que animou a Zona Norte, reunindo famílias, volta ao Sport Club Mackenzie, sábado, 07 de outubro, a partir das 15h. Sob o comando do grupo “Alvorada Samba Clube” o encontro também receberá as cantoras Bell Barbosa e Raphaella Mendes e terá a participação especial do talentoso Kauã (Mascote do Surdo), de apenas 10 anos, dando show na percussão e bateria. Antes e nos intervalos o DJ Júlio Rodriguez apresenta sucessos atuais agitando o público.

Graças a iniciativa de alguns sócios a festa também pretende incentivar o samba na região e manter um espaço para o estilo musical no clube do Méier, com simplicidade, animação e Samba de Raiz que mexe com o brasileiro.

– Já está consolidada! É uma roda de samba democrática e que abre espaço, tanto que há músicos consagrados e talentos da nova geração a cada nova edição. Temos certeza que isto tem atraído um bom público e está animando o bairro – acredita o associado do Mackenzie e empresário Paulo Roberto Kama.

SERVIÇO

Roda de Samba “Menina Moleca” – sábado, 07/10, a partir das 15h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tel: 2269-0082. Entrada Franca até 17h, após Ingresso: R$ 10,00