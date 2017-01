A tradicional Casa Cave no Centro do Rio de Janeiro, lança na hora do almoço,

Menu executivo pelo preço único de R$ 34,90 com duas opções diferentes de segunda a sábado.

Tradicional por suas delicias de 156 anos, a Casa Cave acaba de lançar algumas novidades. No almoço, no Salão Personalidades situado na Rua Sete de Setembro 133, a casa passou a servir o menu executivo a preço fixo de R$34,90. São duas opções por dia de segunda a sábado.

O novo menu conta com combinações perfeitas, servidos em um tradicional salão por onde já passaram nomes como Juscelino Kubitschek, Olavo Bilac, entre outros.

Para começar bem a semana, segunda-feira a Cave serve o Penne ao molho branco de salmão ou Contra-filé com batata rústica e mix de folhas. Já na terça-feira, Sobrecoxa de frango assada ao vinho e especiarias, purê de batatas e legumes ou Iscas de febra, arroz branco e farofa de alho, prato típico português. No meio da semana, quarta-feira o Frango Xadrez com arroz branco ou Contra-filé, arroz de brócolis e legumes salteados. Quinta-feira, Sobrecoxa de frango assada, arroz branco e creme de milho ou Escalope, purê de mandioquinha e mixfolhas. Para iniciar o final de semana, na sexta-feira e no sábado, a dica é Moqueca de Peixe, arroz branco e pirão ou Contra-filé, arroz a grega, salada caprese.

Nos finais de semana, também é servido a tradicional feijoada com arroz branco, couve mineira, farofa alho. Perfeito!

Para finalizar é difícil resistir as delicias expostas na vitrine. O mais pedido fica por conta do pastel de Belém, folheado com creme especial de ovos, por R$8,70. Outra boa pedida fica por conta do mil folhas de chocolate, por R$8,70. Impossível comer apenas um!

Casa Cavé

Endereço: Rua Sete de setembro, 133 – Centro

Telefone: 2242 4498

Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 19h, sábados das 8h às 13h.

Formas de pagamento: Dinheiro, Vida Electron, Maestro

Capacidade no Salão Personalidades: 40 pessoas​