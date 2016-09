Acupuntura sabedoria chinesa

A acupuntura é um ramo da medicina oriental chinesa de grande importância, uma técnica milenar que teve sua eficácia conhecida em vários lugares do mundo, inclusive é considerada pela organização mundial da saúde como método de tratamento complementar. Ela foi também declarada Patrimônio Cultural Intangível da Humanidade pela Unesco em 19 de novembro de 2010. Acupuntura (do latim acus – agulha e punctura – colocação). A técnica consiste na estimulação de áreas do corpo , chamadas pontos de acupuntura

O tratamento busca o bom funcionamento do organismo, através do equilíbrio energético, do reforço ao sistema imunológico e do controle da dor. A técnica trabalha com campo energético, chamado de meridianos e o sistema nervoso central, a fim de harmonizar as forças yin e yang, que são frequentemente desalinhadas pelo estresse.

O acupunturista tem várias opções de estimulo dos acupontos, pode ser com os dedos (do in), moedas, pentes de osso ou de jade (gua sha), ventosas (ventosaterapia), massagens (tui na), a moxabustão, auriculoterapia e shiatsu. Existem diferentes formas de tratamento de doenças que se baseiam nos princípios de equilíbrio dos meridianos, mas o procedimento mais usado atualmente é a aplicação de agulhas nos pontos específicos da acupuntura. Essas agulhas são manipuladas manualmente ou por meio de estímulos elétricos (eletroacupuntura, ryodoraku e moxa elétrica).

As ferramentas são mudadas e adaptadas, mas os princípios são os mesmos, os mapas de meridianos permanecem quase sem alterações; as normas são bem definidas, derivadas da aplicação de processos racionais de diagnóstico. o interessante é que buscam conciliar aos conhecimentos atuais de pesquisa em neurociência e semiologia médica (incluindo os recursos de imagem e laboratório).

O diagnóstico é feito por uma análise profunda dos aspectos físicos e emocionais do indivíduo. Os problemas se apresentam de diferentes maneiras e nesse estudo é necessário não apenas a identificação do desequilíbrio, mas também da sua causa, a partir disso o paciente pode ter alguns de seus mais de mil pontos de acupuntura estimulados. Geralmente o tratamento é conciliado com outras formas de cuidado com o corpo e mente, desta maneira o resultado é mais rápido e eficaz. Tenta-se ainda, inserir na vida do paciente uma cultura de prevenção e mais consciência corporal.

Pesquisas baseadas no relato de pacientes comprovam a melhora na qualidade de vida com a prática da acupuntura , porque o corpo torna-se mais resistente a doenças, alivia as dores e tensões. Vamos mostrar o resultado de algumas pesquisas no uso da acupuntura:

Dor de cabeça, ansiedade e insônia – Revisão de estudos publicada em 2008 na revista ‘Anesthesia & Analgesia” mostrou que 62% dos pacientes com dor de cabeça crônica melhoraram com a acupuntura, contra 45% dos que usaram remédio. Ou seja, o tratamento com acupuntura pode ser mais eficaz.

Dor no pós- operatório – Segundo pesquisa da Universidade Duke publicada em 2007, a acupuntura feita no período de uma operação diminui a dor e o uso de analgésicos.

Dor no pescoço – Uma revisão de estudos publicada em 2009 no “Jornal of Alternative and Complementary Medicine” concluiu que a acupuntura é eficaz contra dores no pescoço, a curto prazo.

Esses são apenas alguns exemplos dos diversos benefícios da acupuntura. Essa medicina alternativa tão poderosa é usada para patologias como: alergias, dores e dificuldades motoras, para rejuvenescer e eliminar toxinas. Ajuda nos transtornos psicológicos e emocionais, problemas de depressão, mania, desequilíbrio dos sentimentos de medo, raiva, euforia, preocupação e tristeza, e de diversas síndromes psicológicas.

É utilizada também em tratamentos dentários principalmente como alternativa à analgesia farmacológica em procedimentos dolorosos, apesar de levar mais tempo para fazer efeito, não tem efeitos colaterais, pode ser aplicada em pessoas alérgicas ao medicamento e a recuperação da sensibilidade, após a retirada das agulhas, também é mais rápida que a da alternativa farmacológica.

Um outro aspecto positivo da integração da medicina chinesa, é o entendimento que um corpo e mente bem cuidados e em equilíbrio evita doenças e traz bem estar. Mas ainda são grandes nossos desafios para tornar esse tratamento popular, além da mudança das pessoas com relação a saúde e a consciência corporal, temos ainda a Indústria farmacêutica que depende da doença para existir e sustentar seu poder. Mas com esforço conseguimos mudar nossos hábitos e ter uma vida mais saudável.

Keitty Fernandes, Jornalista e Terapeuta Holística.