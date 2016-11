Adega do cesare celebra 52 anos com desfile de pratos estrelados da casa

Entre 27 de novembro e 03 de dezembro, as delícias de maior sucesso no menu estarão pelo preço de R$ 52, um grande presente para os clientes

Há mais de 50 anos ele faz parte da tradição de Copacabana, na Rua Joaquim Nabuco, em frente ao Posto 6. Sim, estamos falando do restaurante Adega do Cesare, especializado em cozinha internacional, que é conhecido como um dos mais antigos e queridos do bairro.

No próximo dia 27, a casa comemora 52 anos e, para brindar a data, selecionou os pratos mais tradicionais e de sucesso do menu para presentear o paladar dos clientes com muito sabor e um preço especial de R$ 52 – em uma boa homenagem aos anos de aniversário.

Entre os dias 27 de novembro e 03 de dezembro, o chef Nonato, que há quase trinta anos comanda as panelas do Adega com suas talentosas mãos, vai preparar um carro-chefe da casa diferente a cada dia. São opções variadas e super saborosas, que tradicionalmente já conquistaram o coração dos comensais.

No primeiro dia, 27.11, a estrela será a Picanha à Oswaldo Aranha, acompanhada por arroz, farofa de ovo e fritas à portuguesa. Já no dia 28 entra em cena o Medalhão à Piamontese, com seu arroz cremosinho e carne suculenta e macia. Nos dias que se seguem, os clientes poderão experimentar, em ordem, o Filé de Linguado à Belle Meunière, a Rabada, o Camarão à Milanesa com Arroz à Grega, o Cozido e a tradicional Feijoada, que encerra lindamente a semana comemorativa no sábado, 03 de dezembro, com sua farofinha crocante, feijão cremoso e carnes, arroz soltinho e couve fresquinha. Hum… que tal?

De acordo com Adão Gomes, sócio do Adega, o momento especial é sinônimo de orgulho e certeza de um trabalho bem feito, diariamente. “É muito gratificante para nós a comemoração de 52 anos de funcionamento. Atualmente, com a concorrência, se manter no mercado há tanto tempo com qualidade na gastronomia e no atendimento é para poucos. Por isso, no nosso aniversário, queremos presentear nossos clientes, verdadeiros responsáveis pelo nosso sucesso e dedicação.” – afirma.

Se você também quer conferir as delícias do Adega, aproveite a ocasião e venha desfrutar dos pratos mais especiais da casa, por um preço mais especial ainda. Vida longa ao restaurante mais querido de Copa!

SERVIÇO:

Adega do Cesare

Endereço: Rua Joaquim Nabuco n 44 loja A e B, Copacabana, Rio de Janeiro

Telefone 2523-1429 – 2523-0467

Número de lugares: 72

Horário de funcionamento: De 11h às 01h

Cartões de crédito: Todos – Cartões de débito: Todos – Cartões de refeição: Todos Tíquetes: Todos

www.adegadocesare.com.br