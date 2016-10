Afinal: Bolacha ou Biscoito?

Se existe uma rivalidade que realmente divide opiniões, é a famosa Bolacha versus

Biscoito.

Esqueça os times de futebol, os partidos políticos, as tramas das novelas,

esse pequeno alimento consegue gerar discussões bem acirradas pelo Brasil.

Apesar da enorme variedade que encontramos hoje, sua origem foi humilde e sua

evolução gradual. Os homens das cavernas já comiam grãos, e em algum ponto na

nossa história, alguém teve a ideia de triturar estes grãos, misturá-los com água e

colocar no fogo. Nascia então um dos alimentos mais consumidos no mundo

atualmente. Com os anos, variações de formas e gostos foram surgindo: alguns

misturavam canela, outros colocavam chocolate; uns comiam com chá, uns preferiam

com leite; havia os pequenos e delicados, e os maiores que valiam como refeição.

Do antigo Império Romano, passando pela Idade Média, se popularizando pela Europa

do século XVIII, a ‘bolacha’ ou ‘biscoito’, está presente em todo o país, e acredite, a

forma como chamar esse alimento é quase um tabu, gerando discórdias entre amigos,

familiares e até desconhecidos pela internet.

Mas afinal, qual a diferença desses termos? A “bolacha” vem da palavra “bolo” (em

latim, “bulla” = objeto esférico) com o sufixo “acha”, que indica diminutivo. Já “biscoito”

tem origem francesa: “bis” e “coctus”, que significa “cozido duas vezes”. E só isso

poderia ser um ponto de partida para argumentos a favor de um ou de outro dos

termos: poderiam dizer que um termo é mais antigo que o outro, e assim o correto;

poderiam falar das formas de preparo que os diferenciam; da pra chegar a dizer sobre

a escrita dos pacotes onde eles são comercializados, que dependendo da região está

“bolacha” ou “biscoito”; e poderiam falar sobre os costumes e heranças verbais da

nossa cultura.

Argumentos não faltam, e provavelmente, convencer um lado ou o outro sobre mudar

de opinião, seria uma tarefa para os heróis das mitologias. Mas o que conseguimos

hoje é apontar, estatisticamente, como o Brasil se divide nessa questão. No mapa

abaixo, produzido pela equipe da Net São Paulo é mostrado como cada estado

brasileiro se refere ao pequeno alimento, e parece que um dos termos está ganhando.

E você, fala “bolacha” ou “biscoito”?