AL-FARABI RECEBE 2ª EDIÇÃO DO EVENTO BOLACHA’S

No dia 22 de outubro, sábado, o Al-Farabi, charmosa mistura de sebo e restaurante, que se destaca em um dos principais corredores culturais do centro do Rio, vai receber a 2ª edição do famoso evento Bolacha’s.

Com cerca de 10 expositores já confirmados, entre colecionadores de vinil, produtores de cervejas artesanais e designers em ascensão no cenário brasileiro, o evento, que acontece das 12h às 20h, promete agitar o final de semana daqueles que amam a perfeita combinação de arte, muita música boa, gastronomia e troca de experiências culturais.

Segundo a idealizadora do Bolacha’s, Camila Félix, a ideia é que o evento seja todo interligado, mesclando conforto e diversão para os participantes em diversas áreas. Tudo que fizer parte do evento estará à venda. “De discos raros em vinil, as pessoas poderão passar pelas cervejas artesanais, chegando na decoração e ambientação do evento, compostas por obras de arte. Os participantes poderão adquiri-las na hora, durante o encontro, batendo um papo com os respectivos criadores. É muito legal. Isso sem contar a parte dos livros do sebo do Al-Farabi, que são verdadeiras relíquias. Quem sabe encontrar aquele que você tanto procurou e não encontra mais em lugar nenhum?” – destaca Camila.

Completando o clima e cenário retrô, a trilha sonora estará a cargo dos DJs Flávio César, Alex Paz e Joca Vidal, que prometem surpreender o público com uma seleção de músicas feita especialmente para a ocasião.

Bebidas, comidinhas especiais, como Doces veganos Ménage, e Bazar 1/4 com roupas vintage também marcam presença para o público, garantindo a satisfação completa. Haverá barracas de comida vegana/vegetariana e uma bikefood de doces (brownies, cookies, bolos etc). Para refrescar a garganta, cervejas super exclusivas, como Rockbird e Octopus, na temperatura ideal pra animar o papo! Lojas descoladas, como a La Cucaracha também marcarão presença no Bolacha’s!

“A ideia é abrir espaço para troca de experiências entre o público, artistas, DJs, produtores, designers e colecionadores/vendedores de discos. Só de reunir essas pessoas já enriquece o ambiente, afinal todos têm muita história pra contar! Como o verão está quase batendo à porta, queremos proporcionar um ambiente agradável e aconchegante para as pessoas passarem a tarde, consumindo cultura e descobrindo novos sabores, novas cervejas, um novo point.” – conta.

Entre os designers, nomes importantes como Laurent Renaud, francês que já trabalhou com audiovisual e que em 2013 criou a Lolocarton, após dominar uma técnica única, desenvolvida no sul da França. A técnica permite transformar o papelão de rua em móveis e objetos decorativos. O diferencial é que ele consegue dar ao papelão uma alta durabilidade e fazer com que, quando incorporado a outros materiais, como gesso, por exemplo, permita ao artista ter inúmeras possibilidades de criação.

Também haverá pintura ao vivo com o grafiteiro Cazé, artista versátil que domina as áreas de grafite, pintura a óleo, ilustração e motion design. Atualmente, ele desenvolve o projeto Ladeira do Castro – uma galeria de arte a céu aberto na região central entre Lapa e Santa Teresa. Além disso, atua há mais de 15 anos como arte-educador.

Os artistas Pilar Campanha e Guilherme Kid farão exposições de telas. Guilherme, que é grafiteiro, artista visual e ilustrador, despeja em seu trabalho referências de elementos da natureza, matrizes diversas da cultura brasileira e, com mais força, a cultura afro do país.

Ao final do evento, às 20h, um presente para os visitantes. Haverá um sorteio de uma tatuagem no valor de R$ 500,00, promovido pela Pictoria Studio, no Coro Come! Para participar, os interessados deverão curtir a página do evento Bolacha’s, curtir a página do Pictoria Studio, ser maior de idade e não ter sido sorteado em outro evento, para outra tattoo.

Durante o Bolacha’s, basta preencher nome e telefone no cartão disponível no evento, colocar na urna e cruzar os dedos!

Quem vai perder tantas atrações incríveis?

SERVIÇO:

Bolacha’s – 2ª Edição

Domingo, dia 22 de outubro de 2016

De 12h às 20h

Local:

Al Farabi

Rua do Rosário, 30 – Centro

Entrada gratuita.

Contato: felix.camila@gmail.com

Quem realiza:

Camila Felix: Produtora com experiência em eventos como o Coro Come, trabalha para fomentar a cultura alternativa no Rio de Janeiro.

Gustavo Calani: DJ, pesquisador de música e produtor, também responsável pela idealização do projeto. Seu set vai do funk americano ao brega, passando pela cumbia colombiana, sem perder a elegância e o comando da pista.