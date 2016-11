O Al-Farabi, deliciosa mistura de sebo e restaurante, vai receber no domingo, dia 06, a Junta Local.

Crédito Samuel Antonini

Será mais uma super feira com produtores locais e coletivos convidados como Primavera Vegana, O Grito Bazar, A Bolha Editora, O Silvo design e Supernut MaraRecords.

Durante o evento, que acontecerá das 10h às 18h, o público terá a oportunidade de conhecer os produtores que fazem parte da plataforma e participam de um projeto de aproximação entre o campo, a cozinha e a cidade. Na Junta, entra todo tipo de produtor: do agricultor até o cozinheiro, do queijeiro até o padeiro. A feira privilegia produtos artesanais, fabricados em pequena escala e sem uso de agrotóxicos. “Sempre que possível, buscamos produtores que utilizam os métodos da agricultura orgânica, agroecologia e outros métodos alternativos de agricultura sustentável. É uma segurança para o público de que pensamos e investimos em ingredientes saudáveis, livres de aditivos e agentes de preservação.” – destaca Thiago Gomide, da Junta Local.

“É mais do que uma feira, é um lugar de encontro da comunidade em torno da comida boa. É preciso celebrar e se juntar comendo, bebendo e se unindo para criar um novo sistema alimentar. Estamos muito felizes de receber o evento aqui” – afirma Evelyn Chaves, proprietária do Al-Farabi.

E a felicidade não é para menos. Além da feira, o Al-Farabi também receberá os clientes com um menu criado com todo carinho e cuidado, usando apenas alimentos orgânicos fornecidos pelos produtores integrantes da Junta Local.

Entre as opções de pratos estão o bobó de camarão com aipim orgânico, vindo da Quitanda Natural (R$ 37,20), feijoada completa, com feijão e couve orgânicos, também da Quitanda Natural (R$ 38,90), picadinho carioca preparado com cogumelos Paris orgânicos, vindos da Umami Cogumelos (R$ 35,90), salada do alfa, um mix de folhas orgânicas e tomate seco ao molho de maracujá (R$ 26,90), e berinjelas ou jilós orgânicos, assados com ervas finas e acompanhados de cesta de pães (R$ 19,80).

E para acompanhar essas delícias, o Al-Farabi tem um cardápio especial de cervejas, que harmonizam perfeitamente com os pratos preparados para o público nesse domingo. Algumas das opções escolhidas pela casa são: Hoppy Bird Rye Pale Ale 500 ml (R$ 24,50), Hija de Punta – 600 ml (R$ 26,), Bierland IPA – 500 ml (R$26), Czechvar Pilsner – 500 ml (R$ 30), Trópica Trancoso – 300 ml (R$16,) e Erdinger Naturtrüb – 330 ml (R$ 12,).

Quem quiser participar, está super convidado. É só levar a sacola para as compras e o apetite, afinal, o cardápio da casa está recheado de opções. Hum…

SERVIÇO:

Junta Local no Al-Farabi

Local: Rua do Rosário, nº 30 – Centro – RJ

Data: domingo, 06.11.16

Hora: 10h às 18h

www.alfarabi.com.br