Al-Farabi recebe curso de técnicas de produção de cervejas

Entre os dias 12 e 16 de setembro o Al-Farabi, deliciosa mistura de sebo e restaurante, que se destaca em um dos principais corredores culturais do centro do Rio, vai receber um evento para lá de especial: um curso de técnicas de produção de cervejas.

Promovido pela ACervA Carioca e comandado pelo grande mestre cervejeiro Paulo Schiaveto, o encontro é uma excelente oportunidade para os amantes de cervejas aprofundarem os conhecimentos sobre todo o universo de fabricação e produção da bebida. “Abordaremos a teoria em todos os níveis de conhecimento. Desde a escolha do equipamento, insumos, técnicas de produção de mosto, fervura até a fermentação e o envase. Enfim, é um curso teórico de A a Z sobre o universo de produção de cervejas voltadas para a fabricação caseira” – destaca Paulo.

Ele, que é formado em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo (USP), se graduou como mestre cervejeiro em 1995 pela Louvain La Neuve, na Bélgica, e trabalhou em grandes cervejarias por mais de dez anos, especialmente na área de qualidade e estabilidade de sabor da bebida. Atualmente, presta assistência técnica para diversas cervejarias artesanais nas áreas de engenharia, projeto, qualidade, produtividade e desenvolvimento de produtos. É também professor da Escola Superior de Cervejaria e Malte, em Blumenau, SC.

Durante o curso no Al-Farabi, os participantes ainda poderão aproveitar para degustar os excelentes sabores do cardápio da casa, que possui mais de dez opções de petiscos deliciosos, sanduíches, saladas, além de pratos tradicionais como o picadinho carioca, acompanhado por arroz fresquinho, farofa torradinha, banana-frita e ovo pochê (R$ 34,90 – uma pessoa, R$ 68,90 – para dois) ou o contrafilé com fritas, arroz e molho à campanha (R$ 34,90).

Sem dúvida, excelentes opções gastronômicas para combinar com as aulas do curso. Os interessados precisam correr. Serão abertas até 25 vagas, com prioridade para os associados da ACervA Carioca, em todo o estado e Brasil. Porém, quem não é associado também poderá participar, garantindo a vaga o quanto antes. A duração é de uma semana, de segunda a sexta-feira, das 18h:30 às 22h:30, com carga horária de 20 horas. O Al-Farabi fica na Rua do Rosário, nº 30.

Inscrições:

diretoria@acervacarioca.com.br

Valores:

Associados: 3 x de R$ 350,00, que podem ser parcelados pelo PagSeguro – total: R$1.050,00

Não-Associados: R$ 1245,00 à vista ou parcelado através do PagSeguro com juros.

Sobre a ACervA Carioca

A ACervA Carioca é uma associação, criada há 10 anos, que visa incentivar o desenvolvimento da cultura da cerveja artesanal, no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Promove encontros, palestras, cursos, concursos e degustações das mais variadas cervejas, em grande parte produzidas pelos próprios associados. O objetivo é desenvolver ainda mais, em seus participantes, a paixão pelas cervejas e ensinar uma produção diversificada e de alta qualidade desta deliciosa bebida. http://acervacarioca.com.br

SERVIÇO:

Al-Farabi

Endereço: Rua do Rosário, 30, Centro.

Telefone: (21) 2233-0879

Número de lugares: 150

Horário de funcionamento: segunda e sábado, das 10h às 17h; terça a sexta, das 10h às 22h. Domingo fecha.

Cartões de crédito e débito: todos

Site: www.alfarabi.com.br