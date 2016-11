“AMIGOS NA PRAÇA” OCUPA LONAS CULTURAIS E ARENAS CARIOCAS COM ATIVIDADES CULTURAIS GRATUITAS

Projeto que promove troca de livros e contação de histórias – circula pelos bairros de Campo Grande, Madureira, Realengo e Anchieta

​Sebinho – crédito Guilherme Durão

Depois de estrear, com sucesso de público, na Praça do Pomar, na Barra da Tijuca, chega a vez das Lonas Culturais e Arenas Cariocas da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro receberem o projeto “Amigos na Praça”. Durante o mês de novembro o evento, que conta com troca de livros infanti e contação de histórias, vai circular nas seguintes datas e espaços: dia 9/11 na Lona Cultural Elza Osbourne, em Campo Grande, dia 11/11 na Arena Carioca Fernando Torres, em Madureira, dia 17/11 pela Areninha Carioca Gilberto Gil, em Realengo, encerrando o circuito no dia 18/11 na Lona Cultural Carlos Zéfiro, em Anchieta. O projeto tem o patrocínio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Cultura e do Colégio Mopi, por meio de Lei Municipal de Incentivo à Cultura – Lei do ISS.

O projeto acontece das 10h às 12h, ocupando assim a manhã de crianças e promovendo o gosto pela leitura e atividades recreativas. No Sebinho, por exemplo, um livro em bom estado vale uma ficha que dá direito a um novo livro, a ser retirado da banca, por crianças entre 0 e 10 anos.

“Amigos na Praça” foi criado por Christina Martins, a partir da sua experiência à frente do Sebinho nas Canelas, troca-troca de livros infantis, que marcou seu território na Praça Pio XI, no Jardim Botânico por doze anos. Junto com a jornalista Angela Tostes ela promoveu troca de livros e recreação infantil como forma de levar as crianças de volta ao seu primeiro espaço de sociabilização, as praças, que andavam abandonadas e ocupadas por moradores de rua. Através do Amigas da Pracinha, são apresentadas alternativas de lazer para os infantes e seus familiares. Além do Sebinho e do Amigas, Christina é responsável também pelo Bloco da Pracinha que “concentra, mas não sai” há mais de dez anos na Praça Pio XI, no Jardim Botânico e já entrou para o calendário oficial da cidade como um dos melhores blocos voltados para o público infantil.

“A proposta do Amigos na Praça é criar o gosto pela leitura, não só o hábito, nas crianças desde cedo. Nós vamos fechar esse projeto com chave de ouro, circulando pelas lonas e arenas da prefeitura” – afirma Christina.

SERVIÇO

Programação Amigos na Praça

Dia 9 de novembro – quarta-feira, das 10 às 12h

Lona Cultural Municipal Elza Osbourne

Estrada Rio do A, 220 – Campo Grande

Troca de livros e contação de histórias

Para participar da troca de livros é necessário levar livros em bom estado

Faixa etária – A partir de 5 anos

Entrada Franca

Dia 11 de novembro – Sexta-feira, das 10 às 12h

Arena Carioca Fernando Torres

Rua Bernardino de Andrade, 200 – Madureira

Troca de livros e contação de histórias

Para participar da troca de livros é necessário levar livros em bom estado

Faixa etária – A partir de 5 anos

Entrada Franca

Dia 17 de novembro- quinta-feira, das 10 às 12h

Areninha Carioca Gilberto Gil

Avenida Marechal Fontenelle, 5000 – Realengo

Troca de livros e contação de histórias

Para participar da troca de livros é necessário levar livros em bom estado

Faixa etária – A partir de 5 anos

Entrada Franca

Dia 18 de novembro, sexta-feira, das 10 às 12h

Lona Cultural Municipal Carlos Zéfiro

Estrada Marechal Alencastro, s/n – Anchieta

Troca de livros e contação de histórias

Para participar da troca de livros é necessário levar livros em bom estado

Faixa etária – A partir de 5 anos

Entrada Franca