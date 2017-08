Anúncios errados no Facebook – Saiba como não desperdiçar o seu dinheiro

Hoje em dia todas as empresas, têm páginas em diversas redes sociais. No entanto, a mais utilizada, devido à sua abrangência é o Facebook.

São muitos os empreendedores que acabam por investir dinheiro em anúncios de Facebook sem terem a mais pequena ideia daquilo que estão a fazer (e este acaba por se tornar um nicho de mercado para muitos empreendedores – se esse é o seu caso, saiba que pode criar logotipo grátis em poucos cliques).

Tendo em conta esta situação, hoje iremos explicar-lhe de forma simples como deve estruturar um anúncio para que o mesmo surta o efeito desejado e cumpra o objetivo.

Como definir e executar campanhas de Facebook

De forma a criar e executar uma campanha de Facebook que cumpra os seus objetivos e que lhe dê um correto retorno do seu investimento, precisa ter 3 aspetos em conta: definir o objetivo, escolher os anúncios e testá-los.

1 – Decidir qual o seu objetivo

Existem diversos tipos de objetivos que pode ter em consideração quando realiza uma campanha de Facebook. É muito importante que a campanha vá de encontro a esse (ou esses) objetivo de forma a não estar a investir dinheiro sem necessidade. Alguns dos objetivos mais comuns são:

Divulgação da marca;

Maior alcance;

Gerar trafego para o site ou para uma landing page;

Instalação de uma aplicação para o telemóvel;

Gerar Leads;

Visualizar um vídeo;

Visitas à loja (física ou online);

Conversão de clientes.

Você pode escolher mais do que um objetivo, no entanto, no que concerne a realização de campanhas de anúncios deve fazer uma para cada objetivo específico.

2 – Escolha do formato do anúncio

Existem diversas tipologias de anúncios, com tamanhos diferentes e que foram amplamente testadas para satisfazerem determinadas necessidades e objetivos. Tente escolher a que mais se adapta ao que pretende do seu cliente. Alguns dos exemplos são:

Anúncios de eventos (ajudam a promover um evento específico – workshop, webinar, festa…);

Anúncio de ofertas (ajudam a promover determinada oferta – pode ser um voucher, um acesso gratuito a algo, um ebook, imagens…);

Patrocínio de post (ajudam a promover e dar mais visibilidade a um tema específico que partilhou na sua página).

3 – Testar e corrigir

Esta é a parte mais importante e que vai fazer com que não desperdice dinheiro com anúncios errados no Facebook.

Saiba que nenhuma campanha é imutável, ou seja, qualquer campanha que faça, pode sempre parar e fazer todo o tipo de ajustes e correções.

É importante salientar, que nem mesmo os profissionais de marketing acertam na maioria das vezes à primeira tentativa. É importante testar diversos fatores (como o público-alvo, os melhores horários, as diferentes CTA…) para que tudo corra bem.

No fim, é sempre possível analisar o desempenho dos seus anúncios, e mesmo que não tenham corrido exatamente da maneira que você queria, vai poder tirar ilações sobre os seus clientes o que vai ajudar a melhorar no futuro.

Agora que já sabe como não desperdiçar dinheiro com os anúncios errados no Facebook, já não existe nenhum motivo para não começar a testar as suas campanhas de forma consciente e com um objetivo previamente definido.