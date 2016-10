ARRUDA comemora aniversário com Roda de Samba no Clube LIGHT

Ricardo Albuquerque

A festa está preparada para comemorar os 11 anos do grupo ARRUDA, sábado, 22 de outubro, a partir das 16h, no Clube LIGHT e motivos não faltam para a diversão.

Além de promover uma das rodas de samba mais concorridas do Rio o Arruda apresenta o Samba de Raiz, receberá convidados como Marcelinho Moreira, Jonnata Lima, André da Mata, Tais Macedo e outros. E o melhor num dos clubes mais agradáveis do Rio

– Sabemos que será sucesso. Nosso clube tem um espaço elogiado e perfeito para toda a família, por isso venham curtir uma tarde agradável – convida o Presidente Wagner Coe.

Com abertura do grupo “Batuque da Raça” a Roda de Samba do Arruda vai receber aniversariantes para comemorar no clube do Grajaú no espaço com extensa área verde e estacionamento.

SERVIÇO

Aniversário do Grupo ARRUDA – Sábado, 22 de outubro, 16h. Associação Atlética LIGHT: Rua Barão do Bom Retiro, 2002 Grajaú. Tel: 2577-4434, a partir das 16h. Ingresso: R$ 20,00 até às 18h do sábado