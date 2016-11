Artesanal Cia. De Teatro estreia “Ludwig/2” dia 19 de novembro, no Teatro Ipanema

(Foto: Jackeline Nigri)

Montagem bilíngue (Português/alemão) dirigida por Henrique Gonçalves e Gustavo Bicalho estreou na Alemanha e narra os conflitos do Rei Alemão com sua sexualidade.

Depois de estrear em solo alemão e de uma bem-sucedida temporada no ano passado, o espetáculo “Ludwig/2” chega ao Teatro Ipanema, no dia 19 de novembro. Dirigida por Henrique Gonçalves e Gustavo Bicalho, que também assina o texto, a peça cumpre temporada de sábado a segunda, às 20h, até o dia 19 de dezembro.

A peça trata sobre a vida do controverso rei Ludwig II, da Baviera. Pacifista, amante da música e da arquitetura, o rei viveu um intenso conflito com sua sexualidade. Contrariado com a política de sua época e enfrentando o processo de unificação da Alemanha, o rei acabou isolando-se em castelos, que foram por ele construídos, sendo deposto e, provavelmente assassinado, aos 41 anos de idade, após ser declarado mentalmente incapaz.

O espetáculo, falado em português e alemão (com legendas),é um estudo sobre o homem por trás do mito, apostando na universalidade de seus conflitos internos, que ultrapassam as barreiras culturais e geográficas, falando, igualmente, para o público de ambos os países.

Apaixonado pelo mestre de sua cavalaria – Richard Hornig, mas sentindo-se culpado pelos seus sentimentos, tenta casar-se com sua prima mais nova, Sophie-Charlotte, irmã de Sissi – a imperatriz da Áustria. Porém logo percebe que esse casamento não passa de uma mentira que traria a todos infelicidade e sofrimento.

Buscando refúgio na solidão e nas belas paisagens da Baviera, Ludwig começa a perder a noção do limite entre o real e o imaginário, até que é deposto sob a alegação de loucura, indo encontrar uma morte misteriosa nas águas do Starnberger See, apenas dois dias depois de sua deposição.

LUDWIG/2, foi desenvolvido em uma residência artística de 3 meses vivenciada por parte da Cia. em Munique, na Alemanha, com patrocínio da Secretaria de Cultura da Cidade de Munique (Kulturreferat München) e da Casa Internacional do Artista Villa Waldberta (Internationales Künstlerhaus Villas Waldberta).

SOBRE A ARTESANAL CIA. DE TEATRO

Investindo em uma linguagem inovadora e contemporânea, a ARTESANAL CIA. DE TEATRO vem acumulando desde sua fundação em 1995 diversas indicações, premiações e o reconhecimento pela imprensa, público e crítica especializada.

O foco do trabalho da Cia., está na pesquisa de uma linguagem narrativa, que se fundamenta na convergência de diversas técnicas, como o teatro de animação (bonecos, sombras e máscaras), o canto, o cinema e videografismos, explorando a relação do ator – que é o elemento principal da encenação – com esses elementos.

Seu maior diferencial está em exibir um trabalho autoral, com um extremo rigor estético, textos inteligentes e produções cuidadosas, bem elaboradas, que agradam ao público familiar de todas as faixas etárias.

Com 21 anos de atividade no cenário da produção teatral carioca, a ARTESANAL CIA. DE TEATRO é uma referência nacional em espetáculos para o público infantil e jovem.

FICHA TÉCNICA

Projeto, Dramaturgia e Texto: Gustavo Bicalho

Elenco: Cleiton Rasga, Manoel Madeira e Suzana Castelo

Direção Artística: Daniel Belquer, Gustavo Bicalho e Henrique Gonçalves

Tradução: Lilli-Hannah Hoepner e Manoel Madeira

Desenho de Luz: Rodrigo Belay

Direção Musical: Daniel Belquer e Gustavo Bicalho

Desenho de Som: Luciano Siqueira

Vídeo Mapping: Felipe Gomes

Cenário e adereços: Karlla de Luca e Linda Sollacher

Figurinos e Adereços: Fernanda Sabino e Henrique Gonçalves

Direção de Movimento: Paulo Mazzoni

Programação Visual: Andrea Batitucci

Fotografias: Jackeline Nigri

Produção: Gustavo Bicalho e Manoel Madeira

Direção de Produção: Henrique Gonçalves

Realização: Artesanal Cia de Teatro / 2015

SERVIÇO

Estreia: 19 de novembro de 2016

Temporada: De 19 de novembro até 19 de dezembro de 2016

Local: Teatro Ipanema

Endereço: Rua Prudente de Moraes, 824 – Ipanema – Telefone: (21) 2267-3750

Horários: Sábado, domingo e segunda às 20h.

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) / R$ 10,00 (meia)

Horário de funcionamento da bilheteria: Terça a domingo de 14h às 22h

Classificação: 16 anos

Duração: 70 min.

Capacidade: 222 lugares

Gênero: drama