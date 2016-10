“As” Caça-Fantasmas: algum problema?!?

*Aleph Bonn

Refilmagens de sucessos do passado são cada vez mais recorrentes em Hollywood, O problema é que volta e meia esses “reboots” são de filmes clássicos, ou pelo menos, muito queridos entre os fãs. Então para quem cresceu nos anos 80 o bom e velho slogan: “Se há algo estranho na sua vizinhança, quem você vai chamar?” Leva a lembrança direto aos CAÇA FANTASMAS (1984).

Criado por Dan Aykroyd e seu fascínio pela para-normalidade o longa, dirigido por Ivan Reitman, com Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis e Ernie Hudson foi a maior comédia dos anos 80 em termos de arrecadação e críticas, sendo destaque em veículos como o The New York Times e a Newsweek. A canção composta por Elmer Berstein e interpretada por Ray Parker Jr. atingiu o 1º lugar nas paradas por 3 semanas seguidas, concorreu ao Oscar (e ganhou o BAFTA) e ajudou a gravar o principal bordão do filme “Who you gonna call? Ghostbusters!”.

Mais de 30 anos depois ‘Os’, ou melhor,‘As Caça Fantasmas’ retornaram aos cinemas com um elenco principal inteiramente feminino: Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones e adaptado para a geração atual.

Como toda refilmagem sofreu críticas daqueles que consideravam desnecessário mexer na obra clássica, principalmente por>que um time de mulheres era de certa forma uma afronta ao material original. Quando o primeiro trailer saiu, bateu recorde de rejeição no Youtube, atingindo mais de 507.000 avaliações negativas. Será pra tanto?

A verdade é que o novo Caça Fantasmas é divertidíssimo, inclusive mais engraçado que o original, que dependia muito do humor de Bill Murray que (reza a lenda improvisou 90% de suas falas). Nesse o destaque fica por conta da personagem de Kate McKinnon e sua doida cientista Jillian Holtzmann, e do secretário Kevin interpretado por Chris Hensworth. Hilários.

Para quem ficou com o pé atrás por dúvidas ou preconceitos, não fique. Eu cresci brincando de procurar fantasmas graças a Bill, Dan e os outros. Hoje como pai não duvidaria se ela decidisse o mesmo graças a esse filme. E se isso acontecer, bom, missão cumprida, o filme serviu ao seu propósito. Caça Fantasmas chega às lojas em DVD e Blu Ray no dia 03 de Novembro.

