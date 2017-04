Augusto ‘THE FEVERS’ lança DVD com sucessos no Mackenzie

A voz da geração 80 e dos sucessos do THE FEVERS, Augusto, faz lançamento nacional de DVD, na sexta, 07 de abril, a partir das 22h, no Sport Club Mackenzie (tel: 2269-0082). O cantor apresenta no palco do clube canções que marcaram época como ‘Mar de Rosa’s, ‘Agora eu sei’, além de sucessos seus interpretados por outros artistas e da TV.

– Vamos relembrar canções inesquecíveis das novelas Guerra dos Sexos, Elas Por Elas, Ti Ti Ti e outras. Escolhi o Mackenzie para o lançamento pela incrível repercussão e acolhida do público! – elogia o cantor e compositor

SERVIÇO

Augusto THE FEVERS – Sexta, 07 de abril, 22h.

SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tels: 2269-0082 / 3546 6068. Ingresso: R$30,00

Classificação 18 anos