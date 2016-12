Augusto, vocalista Geração 80 dos The FEVERS comanda Reveillon no Mackenzie

Ricardo Albuquerque

O cantor de sucessos dos THE FEVERS das novelas da Rede Globo será a grande atração da virada do ano no Mackenzie, com animação de DJ e decoração temática. Augusto vai relembrar sucessos como “Guerra dos Sexos”, “Elas por Elas”, “Ti Ti Ti” Mar de Rosas, Agora eu sei, além de outras composições. O ingresso dá direito a coquetel de salgados variados, bebidas liberadas e o show.

SERVIÇO

Reveillon do SPORT CLUB MACKENZIE – a partir das 21h – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tels: 2269-0082 / 3546 6068

Sócio: R$ 100,00

Não sócio: R$ 120,00