Aula/Show Ritmos brasileiros do Império à bossa nova com Lipe Portinho e Henrique Cazes

Aula/Show a “A história dos ritmos brasileiros” se divide na apresentação de pequenos vídeos retirados do documentário “Ritmos brasileiros no contrabaixo”, de Lipe Portinho, e em apresentações ao vivo dos gêneros musicais exibidos ao lado de renomados músicos como Henrique Cazes (cavaquinho), Paulo Sá (bandolim). O repertório autoral vai do samba à bossa nova, passando por samba-maxixe, maracatu, baião, xote e frevo. Duas apresentações: dia 12 de Agosto, no Teatro SESI Jacarepaguá e, dia 19 de agosto, no Teatro SESI Caxias.

Após o concerto, Lipe Portinho, Henrique Cazes e Paulo Sá, músicos que participam tanto da apresentação quanto do documentário, promovem uma palestra/debate sobre a história dos ritmos brasileiros. Essa segunda parte da noite conta com a participação do Diretor do Centro de Música da Funarte, Flávio Silva, considerado o maior etnomusicólogo do Brasil.

Os ingressos para apresentação custam R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia) e estão à venda na bilheteria dos teatros. Pessoas com mais de 60 anos, estudantes, deficientes físicos e associados ao Sesi pagam meia-entrada.

ROTEIRO

12 de Agosto das 20h às 21h30 Teatro SESI Jacarepaguá Av. Geremário Dantas, 940 Freguesia

19 de Agosto das 20h às 21h30 Teatro SESI Caxias Rua Arthur Neiva, 100 Centro

Duração: 90 min

Ingressos: R$ 12 (inteira) | R$ 6 (meia)

Classificação 16 anos

Contrabaixo e palestra: Lipe Portinho

Bandolim e palestra: Paulo Sá

Cavaquinho e palestra: Henrique Cazes

Teclado: Ana Azevedo

Bateria: Renato Endrigo

Convidado para a palestra: Flávio Silva (etnomusicólogo)