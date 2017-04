BACALHAU & CIA. PREPARA COMBOS ESPECIAIS PARA SEMANA SANTA

O restaurante Bacalhau & Cia., casa especializada em bacalhau, no Mercado Municipal do Rio de Janeiro (Cadeg), preparou combos para as compras da Semana Santa com desconto de 20% do que custaria comprar os produtos separadamente.

São eles:

Combo 1 – 600 gramas de lombo de Bacalhau Gadus Morhua, vinho português Audaz tinto ou branco e 10 bolinhos de bacalhau congelado – R$110,00,

Combo 2 – 1 quilo de lombo de bacalhau Gadus Morhua, 1 garrafa de vinho português Audaz branco ou tinto e 10 bolinhos de bacalhau congelado – R$ 140,00

Combo 3 – 400 gramas de bacalhau, 1 garrafa de vinho português Audaz tinto ou branco e 10 bolinhos de bacalhau congelado – R$98,00

A casa oferece outros pratos com o peixe nobre, que podem ser consumidos no restaurante ou encomendados pelo cliente, são eles: Moqueca de Bacalhau (bacalhau, arroz de leite de coco e farofa de dendê – R$ 45,00), Bacalhau Gratinado para 4 pessoas (lascas de bacalhau, batatas em rodelas ao molho branco e queijo parmesão gratinado – R$ 199,00), Bacalhau do Seu Pires para 3 pessoas (600g de lombo de bacalhau, batatas coradas, cebola roxa, azeitona, couve e alho frito – R$ 199,00). Além dos pratos, o cliente pode levar os bolinhos de bacalhau congelados (20 unidades de 20g) R$ 29.90.

Maiores informações pelos telefones: 3878-2424 ou 98111-1100

Bacalhau & Cia

Rua 3, lojas 3 e 5 (Cadeg – Rua Capitão Félix, 110 – Benfica)

Segunda à Sexta12h às 16h

Sábado 11h às 17h

Domingo 12h às 16h