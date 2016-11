Banda “CELEBRARE” apresenta novo show no MACKENZIE

Ricardo Albuquerque

Nesta sexta, 18 de novembro, a banda CELEBRARE faz um show especial no MACKENZIE do MÉIER (3546-6068), comemorando vinte anos de carreira.

A partir das 21h o grupo passeia por vários ritmos dançantes desde Donna Summer, Madonna. Rpm até Lady Gaga, Luan Santana, Anitta, Ludmila e muito mais.

Animando fãs de todas as idades a CELEBRARE promove um show dançante do início ao fim com espetáculo de lasers, efeitos especiais, bailarinas, cantores e músicos incríveis. Durante a festa os DJ´s Cidinho e Dudu comandam a pista. “É uma festa especial para quem curte se divertir ao som de grandes sucessos no ambiente bem legal do Mackenzie – lembra Dudu Borges

SERVIÇO

Banda CELEBRARE – Sexta, 18 de novembro, a partir das 21h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tels: 2269-0082 / 3546 6068 – Ingressos a partir de: R$30,00. Lotação: 800 / Classificação: 18 anos