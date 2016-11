Banda do MACKENZIE comemora aniversário com feijoada e rainhas

Ricardo Albuquerque

A banda do MACKENZIE comemora 36 anos no feriado de terça, dia 15 de novembro, com pagode, show da bateria, coroação de rainhas e princesas.

A partir das 13h a festa do tradicional bloco do Grande Méier terá a animação dos Grupos de Pagode Ciro Penna e Batuque Brasileiro, coroação de rainhas e princesas da Banda do Mackenzie e do Bloco Amigos da Joaquim Méier, regada a uma deliciosa feijoada, com entrada franca.

Com a presença de dirigentes e integrantes de outras agremiações do Grande Méier no encontro a BANDA DO MACKENZIE também apresentará seu enredo para o carnaval 2017: “São Jorge Proteja a Ave Guerreira”

– Temos um excelente relacionamento com todos os blocos e escolas de samba da região por isso de certa forma todos serão homenageados neste nosso grande encontro que antecede o carnaval – destaca o Presidente da Banda, Eugênio Bastos.

Aniversário da BANDA DO MACKENZIE– terça 15/11, a partir das 13h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tels: 2269-0082 / 3546 6068 – Feijoada mais camiseta:R$ 25,00