Banda PLANO R e DJ´s comandam Noite do Flash Back no Mackenzie

Por: Ricardo Albuquerque

Vai ser o encontro dos fãs dos anos 80 e 90 com uma banda que empolga o público. No sábado, 24 de setembro, a partir das 21h, a NOITE DO FLASH BACK, no Sport Club Mackenzie (3546-6068), recebe a Banda PLANO R, para uma festa inesquecível

Com exibição de telão, show de iluminação e som poderoso, sob o comando do DJ Sérgio França, o público vai curtir canções de Michael Jackson, RPM, Village People, Madonna, Legião e outros grandes sucessos das pistas que agitam até hoje.

No show ao vivo a banda PLANO R (foto), dos irmãos gêmeos André e Luiz Rabelo vai tocar hits do POP Nacional e Internacional.

– Estamos sempre buscando sempre uma nova atração para a Noite do FLASH BACK e a Banda PLANO R é uma das mais conhecidas da região pelo repertório e energia, tocando sucessos inesquecíveis – explica Sérgio França.

SERVIÇO

NOITE DO FLASH BACK e Banda PLANO R – 24/09, a partir das 21h

SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tels: 2269-0082 / 3546 6068 – Ingresso: R$15,00

Lotação: 800 / Classificação: 18 anos