Barra da Tijuca ganha maior complexo de hotéis e eventos do Rio Com área para até sete mil pessoas

A rede Windsor Hotéis inaugurou o Windsor Convention & Expo Center, o segundo maior espaço para eventos no Rio de Janeiro que integra o maior complexo de hotéis e eventos da cidade. O empreendimento localizado na Barra da Tijuca possui uma área total de 12 mil m², 22 salões multiuso e capacidade para receber até sete mil pessoas. Ele foi construído para ser o centro do Comitê Olímpico Internacional durante os Jogos Olímpicos Rio 2016 e fazer parte do Complexo Barra que reúne ainda três hotéis com a funcionalidade do conceito “one-stop-shop” − permite aos clientes em um único contato ter à disposição uma estrutura completa de hospedagem, gastronomia, área de eventos, estacionamento e segurança.

A expectativa para a geração de negócios e movimentação do Windsor Convention & Expo Center é para grandes congressos, convenções e feiras para todos os segmentos da indústria e comércio, em especial para o setor automotivo.A aposta da rede Windsor é no atendimento de excelência oferecido e na infraestrutura moderna de internet e intranet, telas retráteis nos salões, business center, tradução simultânea, sinalização eletrônica em todas as áreas, segurança 24 horas e muito mais.

A amplitude do projeto é percebida ainda nos números, possui uma área de exposição para eventos, convenções e para grandes plenárias de 2305 m² quadrados, com um pé direito de 5.30 metros de altura com um vão livre sem colunas. O espaço destinado à garagem também é vasto: há 400 vagas divididas entre o 2º e o 3º subsolo, com acesso para transporte de materiais.

Para quem aprecia boa gastronomia, a cozinha, a confeitaria e a padaria do Windsor Convention serão puro deleite, sem falar, do expertise na área de banquetes para atender as diversas demandas dos congressistas, simpósios, expositores, fornecedores e acontecimentos sociais com menus customizados para cada tipo de evento. A área de lazer também é um ponto forte. Afinal, após toda maratona de trabalho é merecido um local para relaxar. Para tanto, as coberturas dos hotéis oferecem requintado bar, academia, sauna e piscina, com exímio serviço de atendimento ao hóspede.

Maior Complexo de hotéis e eventos da cidade

Complexo Barra é formado pelo hotel Windsor Barra, anexo ao Windsor Convention & Expo Center e interligado por uma passarela climatizada ao Windsor Oceânico, de quatro estrelas, que ainda conta com outros 15 andares de apartamentos, nos quais os executivos poderão ser acomodados durante o período em forem se utilizar do Centro de Convenções e o Windsor Tower, de três estrelas, com 300 apartamentos, com previsão de ser concluído até 2017. Ao todo, serão três empreendimentos hoteleiros a uma quadra da praia da Barra da Tijuca e um Centro de Convenções que totalizam uma área de eventos de 20 mil m², cerca de 115 salas e 1.136 quartos para atender hóspedes corporativos e turistas à lazer.

A poucos metros do Complexo, consolidando a sua posição no mercado hoteleiro carioca, a rede inaugurou recentemente o Windsor Marapendi, de conceito lifestyle que oferece mais 487 apartamentos e 43 salas para eventos no bairro que mais cresce atualmente no Rio.

Sem falar, que todo o Complexo ficará a poucos metros da nova estação do metrô da Barra (Jardim Oceânico) e dos principais shoppings e atrações da região.

Engajada em iniciativas sustentáveis, a rede Windsor levará para os novos hotéis ações que beneficiam a preservação do meio ambiente da Barra da Tijuca. Ambos serão equipados com sistemas de redução do consumo de água e energia.

Atualmente, a rede Windsor possui 14 hotéis no Rio e mais dois em Brasília, Windsor Brasília e o Windsor Plaza.

Destaques:

• Atendimento Consultivo

• Infra Estrutura Própria de TI

• Área para carga e descarga

• Acessibilidade e Modernidade

• Espaço Híbrido para Feiras, Congressos e Convenções.

• Mobiliário limpeza de plenárias e banheiros e brigada de incêndio.

• Conceito – One-Stop-Shop – (locação de espaços, catering e hospedagem em um só contato).