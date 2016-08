Basquete Master do Mackenzie perde primeira final mas acredita

Em uma partida que muito pouco parecia ser da categoria Master, Sport Club Mackenzie e G.R. Realengo disputaram com muita raça e força o primeiro jogo da decisão da “LIGA SUPERBASKETBALL”. Apesar da vitória do Realengo por 42 a 31, o time do Mackenzie identificou o porquê da derrota e acredita num resultado diferente na segunda partida.

– Embora eles sejam mais fortes e mais jovens abusamos de errar bolas fáceis no ataque e lances livres que não costumamos errar. Dá sim para vencer a próxima partida e empatar a série! – enfatiza Marcelo Oliveira ala/armador do clube do Méier.

Ainda sem data, a próxima partida será de novo em casa, no ginásio do Mackenzie, na Rua Dias da Cruz, 561 Méier e ele convoca, “se mantivermos a defesa sólida e as bolas caírem nossas chances de vitória crescem, mas para isso contamos muito com o apoio da torcida. Assim que soubermos a data do próximo jogo vamos chamar todos – avisa Marcelo

Site da LIGA: http://www.ligasuperbasketball.com/

Reportagem: Ricardo Albuquerque