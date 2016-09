Beer Underground recebe lançamentos e promoções durante a semana

Até sábado (17) as lojas Beer Underground recebem o lançamento da Cervejaria Veneno na casa. Para comemorar, além das promoções para quem comprar as garrafas no débito ou dinheiro (R$31,90 – 600ml sem desconto), o chope Estricnipa (R$16,99 – sem desconto) está plugado na loja do Edifício Central até o fim da semana. A Estricnipa é uma Double IPA, escura, forte e densa, com alto nível de lupulagem. Quem comprar um chope e uma garrafa da bebida também ganha desconto, o combo sai a R$42,99 no dinheiro.

Outra boa pedida, são os quatro rótulos da Cervejaria Hoffen que chegam as duas lojas pela primeira vez. São eles, Zeus (American IPA – 600ml – R$ 29,99), Snow (Weiss – 600ml – R$ 25,99), Samurai (American Lager – 600ml – R$ 25,99) e Golden Eye (Pilsen – 600ml – R$ 25,99). Para quem estiver na dúvida, a dica é levar o combo com os quatro rótulos por R$107,99.

Serviço

Beer Underground

WhatsApp: (21) 97113-2572

Av Rio Branco, 156 Subsolo Lojas 101/03 Lj 05, Centro – RJ (21) 2533-3861

Av Henrique Valadares, 17 – Galeria da Lapa (21) 3145-3348

Até 17 de setembro – seg a sex, de 9h às 19h e sábado de 9h às 13h