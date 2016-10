Beer Underground recebe Oktoberfest com promoções

Outubro é mês de Oktoberfest e para comemorar a data com muitos brindes cervejeiros, as lojas Beer Underground promovem, até o dia 24, a festa alemã com muita promoção. Bonés, garrafas e canecas ganham preços especiais como a HB Oktoberfest (500ml – R$ 28,99), a Erdinger Oktoberfest (500ml – R$ 28,99), a Caneca HB 500ml (R$ 54,99) e o Boné Bordado HB (R$ 49,99). Para os indecisos há um super combo com 3 Garrafas 500ml (HB ou Erdinger) + 1 Caneca HB 500ml + 1 Boné bordado HB + 2 Bolachas imantadas (HB e Erdinger) + 2 Bolachas normais (HB e Erdinger – papelão) por R$ 99,99.

Além disso, até o fim do mês de outubro os rótulos da Família Erdinger Tradicional estarão com desconto nas duas lojas: Erdinger Weibbier (330ml – R$ 8,99; 500ml – R$16,99); Erdinger Dunkel (330ml – R$ 8,99; 500ml – R$16,99); Erdinger Alkoholfrei (330ml – R$ 8,99) Erdinger Urweisse (500ml – R$16,99)e Erdinger Pikantus (500ml – R$16,99)

Serviço

Beer Underground

WhatsApp: (21) 97113-2572

Av. Henrique Valadares, 17 – Galeria da Lapa – (21) 3145-3348

Av. Rio Branco, 156 Subsolo Lojas 101/03 Lj 05 Centro RJ – (21) 2533-3861