Bichectomia – Redução das bochechas

A Cirurgia de Bichectomia ou redução das bochechas tem sido cada vez mais procurada nos consultórios odontológicos, e tem se transformado em uma verdadeira mania entre as celebridades. O procedimento visa a remoção da bola de Bichat, gordura localizada logo abaixo das maças do rosto, proporcionando um rosto mais desenhado e harmônico. Paciente que se queixam de mordidas recorrentes na bochecha também possui indicação.

A cirurgia é simples , segura e realizada no próprio consultório , dura cerca de 40 minutos, não havendo a necessidade de internação em ambiente hospitalar. Devido ao inchaço pós operatório resultados razoáveis são percebidos a partir de 1 mês do procedimento , sendo o resultado final alcançado somente após 3 meses, quando todo o inchaço já terá desaparecido, revelando assim um novo contorno facial.



Dr Fabio Ricardo Barros

