BISTROT DA SERRA FAZ MENU HARMONIZADO PARA O DIA INTERNACIONAL DO CHEF

O sommelier Walace Correa e o chef André Santos trouxeram da Borgonha a inspiração para uma viagem pelos sabores e vinhedos da região

O Bistrot da Serra, em Araras, vai aproveitar o dia 20 de outubro, Dia Internacional do Chef, estreando o jantar harmonizado. Criação do chef André Santos em parceria com o sommelier Walace Correa, o menu é inspirado na Borgonha, uma das mais importantes regiões da França.

A Borgonha, França, distingue-se pela história, arte religiosa, beleza natural e um solo generosamente fértil para o cultivo das uvas que se transformam nos vinhos mais famosos e apreciados do país. Centro de civilização medieval e romântica, é hoje fonte inspiradora para enólogos e culinaristas. Os vinhedos da Borgonha ocupam aproximadamente 28.000 hectares da região, sendo que as principais castas de uvas utilizadas na produção de seus famosos vinhos são Pinot e Chardonnay.

A gastronomia é um dos traços mais marcantes da cultura francesa, influenciando gostos e sabores além de suas fronteiras. Por aqui, a familiaridade com a cozinha francesa é notória e presente nos melhores centros gastronômicos, de norte a sul. A serra do Rio de Janeiro é celeiro de restaurantes de excelência comprovada por comensais de gosto apurado.

Inaugurada há dois anos, a casa privilegia a culinária suíça, de forte influência francesa, italiana, austríaca e alemã, sob o comando do renomado chef André Santos e de Walace Correa, proprietário e sommelier do bistrô que, para a elaboração do menu harmonizado se inspiraram em reminiscências e registros trazidos da Borgonha. André Santos iniciou a carreira em restaurantes do Rio, mas foi na serra que seu talento se aprimorou. Trabalhou no Bistrot Imperatriz e no Chateaux de Montagnes, onde foi treinado pelo sous chefe da equipe de Alex Atala e por Marcos Pereira, chef que hoje atua em Belo Horizonte.

O sommelier Walace Correa, formado pela Associação Brasileira de Sommelier é “level 3” na Wine Spirits. Além de dedicar-se à especialidade na casa, Walace treina pessoal e profere palestras sobre o tema em hotéis e restaurantes da região serrana do Rio. Sua habilidade e conhecimento desse metier podem ser conferidas nesse evento temático.

O menu do jantar harmonizado é composto de quatro passagens. Entrada: salada de vieiras, folhas verdes variadas, shitake refogado no azeite trufado e vieiras grelhadas com raspas de limão siciliano. Os pratos principais são: confit de pato, ao molho de frutas vermelhas, complementado por mousseline (purê) de cará; coq au vin, espécie de guisado, onde a carne de galo é dourada e em seguida imerso em um marinado de vinho tinto e legumes. A sobremesa escolhida é crème brûlée, preparação à base de creme de leite, encimado por fina camada de açúcar flambado. Com harmonização (R$150); sem harmonização (R$130).

A carta de vinhos do Bistrot da Serra é extensa e conta com 350 rótulos, das mais renomadas marcas. Para o jantar celebração e a breve temporada de harmonização, Walace selecionou vinhos regionais, da Borgonha. Para a entrada, um Chablis William Fevre, vinho branco, escolhido por sua mineralidade, frescor e acidez equilibrada, que harmoniza super bem com o limão siciliano e é feito de uvas chardonnay, da região de Chablis; para o primeiro prato, um André Goichot Pinot Noir, Borgonha genérico, por utilizar uvas provenientes de regiões diversas, é um vinho muito leve, bastante frutado, acidez equilibrada, produzido a partir de uvas pinot noir, é uma harmonização clássica regional; para o segundo prato, um Dominique Laurrent, Borgonha mais estruturado, produtor mais conceituado, mais trabalhado, com a presença de um pouco de tanino, sendo adequado à harmonização com um prato mais pesado, mais gordo, é feito de uvas pinot; para sobremesa foi escolhido um vinho da região de Bordeaux, pois a Borgonha não tem tradição na produção de vinhos de sobremesa, é um Sauternes Petit Vendrines, da região de Sauternes, feito com uvas sauvignon blanc e semilion, resultando num licoroso, doce.

SERVIÇO:

Bistrot da Serra

Endereço: Estrada Bernardo Coutinho, 3575 – Araras, Petrópolis – RJ.

Telefone: (24) 2225-1619

E-mail: correa.walace@gmail.com

Horário de Funcionamento: de quinta-feira a sábado das 12h às 22h30; domingo das 12h às 17h.

E-mail: correa.walace@gmail.com

Feriados e datas comemorativas, funciona em horários especiais.