bloco me beija que eu votei no crush 14/4 no Cordão do Bola Preta

Carnaval o ano todo sim!



Este foi um evento que tomou forma praticamente sozinho no carnaval do Rio de 2017. A produtora Yve franco teve a iniciativa de colocar na internet como bloco virtual, mas a brincadeira deu tão certo que viralizou de um dia pro outro com 26 mil interessados nas redes sociais. Músicos, artistas, foliões, curiosos e ate jornalistas se interessaram a ponto de divulga-lo e torna-lo real. O que aparentemente parecia zoeria, ganhou alem de seguidores, personagens importantes para representar a ideia que queremos propor com este bloco.

Músicos aleatórios foram se juntando, se comunicando entre si, e assim formaram uma grande banda. Houve uma mínima produção, um mini ensaio, uma mini organização, e como resultado uma bela apresentação. Mesmo sobre muita chuva, sem trégua, estima-se que foram entre 10-20 músicos e em torno de 2500 foliões pulando ao som de marchinhas, musica brasileira, funk, Bahia, etc. Tudo isso aconteceu dia 03 de março de 2017 na praça da Gloria, memorial Getulio Vargas.

Com um resultado tão positivo, a produtora Y&T produções decidiu investir no bloco com uma proposta que nada tem a ver com campanha política nem muito menos sentido partidário a qualquer bandeira. Nossa intenção é promover carnaval o ano todo para os jovens que alem de foliões, tem um ideal politico, que estão insatisfeitos com o sistema atual, e que de forma pacífica manifestam-se de diferentes formas. Nosso movimento tem sim como objetivo promover manifestações artísticas, gerar discussões de forma positiva, criativa, divertida, construtiva e significativa. Se o que sabemos fazer de melhor é a arte, então assim faremos nossas vozes serem ouvidas.

O Bloco que chama-se Me Beija que Votei no Crush está com agenda marcada para dia 14.04 no Centro Cultural Cordão do Bola Preta. Alem da banda, o evento conta com uma atração de djs renomados, residentes de grandes festas como Treta, Eu amo Baile Funk, entre outros, que prometem fazer uma grande ressaca de carnaval, e acima de tudo mostrar que com muito amor fazemos carnaval o ano todo.