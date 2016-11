BURGER COMBAT – A Batalha de Hambúrguer na Barra da Tijuca

Pela primeira vez, seis trucks de hambúrgueres artesanais participam de um duelo de sabores no Food Truck Clube, na praia da Barra da Tijuca

Especializados em hambúrgueres artesanais, seis food trucks irão se confrontar na primeira edição do Burger Combat, entre os dias 23 e 27 de novembro (quarta a domingo), na praia da Barra da Tijuca. O evento é promovido pelo Food Truck Clube, que desde o início de outubro vem promovendo o rodízio de trucks de gastronomia entre os postos 7 e 8 da avenida Lúcio Costa.

O Burger Combat contará com a participação das hamburguerias artesanais itinerantes Big Daddy’s, Mr. Gula, Rango, Subúrbio, Texas e The Burger Experience, que apresentarão receitas exclusivas de hambúrgueres à base de carne bovina. O nome do sanduíche vencedor nas categorias “sabor”, “apresentação” e “originalidade da receita” será conhecido no domingo, 27 de novembro.

Quem não dispensa uma boa sobremesa poderá provar as delícias do Mucho Churro e da sorveteria Lá Palè. De quarta a domingo haverá, ainda, shows de rock, música sertaneja e gospel e programação infantil com o Mickey.

Mecânica do evento

De 23 a 26 de novembro, os “jurados” interessados em degustar essas delícias poderão comprar seus ingressos a R$60 cada, através do site www.ingressocerto.com. Cada passe dará direito a uma camiseta alusiva ao evento e a oito mini hambúrgueres de diferentes sabores, com pães de 7cm e aproximadamente 100g de carne, que deverão ser consumidos até as 21h de sábado (26/11). A cada hambúrguer consumido, o “jurado” da primeira fase ganhará uma cédula de avaliação para depositar na urna situada no bar do Food Truck Clube.

Para os interessados em participar da final, no domingo (27/11), às 19h, serão vendidos 20 ingressos a R$100 cada, que darão direito a dois sanduíches de tamanho regular e à camiseta do evento. Os outros 10 jurados serão pessoas influentes no ramo da gastronomia e artistas.

Programação cultural gratuita

Quarta-feira (23/11), a partir das 19 h: Rock Bola

Quinta-feira (24/11), a partir das 19 h: Gospel

Sexta-feira (25/11), a partir das 19 h: banda Tributo a Charlie Brown Jr.

Sábado (26/11), a partir das 19 h: Classic Rock

Domingo (27/11), das 12h às 17h: Piquenique do Mickey

Domingo (27/11), a partir das 19 h: Sertanejo Sunset

Sobre o Food Truck Clube

Situado numa área de 1.000m2 na avenida Lúcio Costa 6.270, o Food Truck Clubeabre de quarta a domingo, com oito trucks diferentes por semana, além de duas bikes de doces. Nos dias úteis, funciona das 18h às 24h; aos sábados, domingos e feriados, das 12h às 24h. No local há banheiros, segurança e estacionamento próximo. É permitida a entrada com animais de estimação e bicicletas.

O Food Truck Clube possui ainda dois ambientes reservados, onde podem ser realizados eventos particulares ou corporativos: um lounge com vista para o mar e uma área VIP com 100m2, cercada de muito verde e amendoeiras centenárias. O valor mínimo para utilização desses espaços é de R$100 por pessoa em consumação.

O Food Truck Clube está disponível para confraternizações de fim de ano e já está cadastrando os clientes interessados em participar do Réveillon.

Cardápio oficial dos “combatentes” (não inclui os hambúrgueres que disputam o BURGER COMBAT)

Big Daddy’s – A identidade visual da marca foi inspirada pelo filho do empresário Raphael Fiori, que morou nos EUA e deixou a churrascaria na qual trabalhava para dedicar mais tempo à criança. Hoje com oito anos, o menino, que sempre chamou o pai de Big Daddy, sonha em ser bombeiro (daí a cor vermelha do truck) e ajuda o pai a escolher os ingredientes dos sanduíches e molhos exclusivos. Parte dos ingredientes usados, como as pimentas e o alho poró, são produzidos por eles próprios em Teresópolis. As pimentas de sabores fortes são as preferidas (como a Jalapeño, Trinidad, Scorpion, Sriracha e a Habanero), por isso o slogan da marca: “Bruto no Sabor”.

No cardápio, estão o Classic (carne no brioche, maionese de alho poró, tomate, rúcula, cebola roxa e muçarela); o Crispy Bacon (carne no pão australiano, molho barbecue, duplo cheddar, cebola caramelizada e bacon crocante); o Blue Wimpy (carne no brioche com geléia de vinho, queijo gorgonzola, farelo de nozes e broto de brócolis); e o Texas (carne, pão australiano, mostarda Dijon, queijo brie, tartar de tomate com rúcula, geléia de pimenta e bacon).

Mr. Gula – Steak & Cheese (contra filé, cebola, pimentão e cogumelo grelhado, queijo muçarela e molho madeira); Barbecue Pork (filé mignon suíno, pimentão e cebola grelhados, queijo, requeijão e molho barbecue); Bacon Cheese Dog (linguiça artesanal, bacon crocante, pico de gallo (ingrediente típico da culinária mexicana), cheddar creme e molho Billy Jack); Ultimate Burger (dois hambúrgueres artesanais, duas porções de queijo cheddar, alface, tomate, bacon e cebola crocantes e molho especial); Chicken Burger ou Pork Burger (alface, tomate, bacon, queijo muçarela, molho barbecue ou queijo parmesão); e o Big Gula Burger (hambúrguer artesanal, alface, tomate, bacon crocante, cebola caramelizada, queijo muçarela e molho chipotle defumado).

Rango – Picanha Burger (blend de picanha com tempero da casa, queijo cheddar, chutney de cebola roxa, alface e maionese Dijon no pão australiano); Porco Asiático (blend suíno temperado com gengibre, queijo muçarela, geleia de pimenta, alface roxa e maionese de leite no pão de batata); Frango Oriental (blend de frango temperado com Garam Masala, queijo prato, chutney de manga, rúcula e maionese de alho no pão de cenoura); Rango Fish (hambúrguer de salmão e Coleslaw no pão de limão siciliano); Ranguinho (mini hambúrguer com carne bovina a e queijo derretido no brioche, acompanhado de fritas); e o Rangão (carne bovina, queijo derretido, bacon, anéis de cebola empanados, maionese de melado no pão francês).

Subúrbio – Conhecido pelos pães coloridos e hambúrgueres feitos na panela de pressão, que levam os glutões de plantão para um passeio pelos bairros do subúrbio carioca através de cada mordida, oferece quatro opções de hambúrgueres: Abolição (hambúrguer de pernil com cream cheese de limão no pão de alho com ervas); Pilares (hambúrguer de cupim, muçarela, bacon triturado, cebola caramelizada e maionese suburbana (de ervas), no brioche); Olaria (hambúrguer de costela bovina, muçarela, bacon triturado, cebola caramelizada e molho barbecue, no pão de pimenta caiena); e o Madureira (hambúrguer de fraldinha, muçarela, bacon triturado, cebola caramelizada e maionese suburbana no pão australiano).

Texas – Entre os sabores do “Velho Oeste” mais procurados estão o Diligência (carne, queijo cheddar, cebola caramelizada com mel e mostarda Dijon, bacon crocante e pão artesanal com gergelim); o Corcel Negro (contra filé, queijo cheddar, barbecue defumado, bacon massaricado, salada de alface roxa, pão negro artesanal); Duelo (hambúrguer de contra filé recheado com costela de boi marinada no vinho tinto e assada no forno a lenha, queijo ibérico, geleia de bacon e molho chimichurri no pão de cerveja com gergelim preto e branco); o Texas Fit (patinho moído sem gordura, muçarela de búfala, salada de alface roxa e rúcula, tomate cereja grelhado e molho pesto de manjericão no pão australiano).

The Burger Experience – No mês que passaram na Califórnia e em Las Vegas, Thaís Brando e Manoel Netto descobriram que hambúrguer artesanal é mais que sanduíche: é um estilo de vida. Ao adotarem esse estilo para si, conquistaram seguidores e criaram o The Burger Experience. O cardápio do food truck inclui receitas elaboradas e preparadas com ingredientes finos, além de carne porcionada com as mãos.

Impossível não viver a experiência de degustar, entre outras opções, os hambúrgueres da casa servidos no pão de alho com ervas finas, como o Classic Burger (burguer black angus, maionese temperada e muçarelano pão de alho com ervas finas); o Special Burger (burger black angus com maionese temperada, farelo de bacon e chutney de cebolas roxas coberto com muçarela no pão de alho com ervas finas); o Traditional Burger (burger black angus, queijo, muçarela derretida, picls da casa e cebola com maionese temperada no pão de alho com ervas finas); o Veggie Burger, uma ótima opção para quem não come carne (hambúrguer de grão de bico e feijão preto com queijo grana e cheiro verde, maionese especial, pão de alho com ervas finas). A novidade é o NY Steak (contra filé no ponto escolhido pelo cliente, batata frita e maionese especial).