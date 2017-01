‘Cadê seu peito mamãe?’ Livro mostra luta de jornalista contra o câncer e as dúvidas de seu filho

Ricardo Albuquerque

Uma bela história de amor entre pequeno Elias de três anos e sua mãe que enfrentam juntos um tratamento de câncer de mama. Esse é o tema do livro ‘Cadê seu peito mamãe?”’. Percebendo que seus pais andavam preocupados o menino entrou no banheiro enquanto sua mãe tomava banho e surpreendeu-se: “Cadê seu outro peito?”

A história foi vivida pela jornalista carioca Ivna Maluly quando descobriu um tumor maligno em 2008, em Bruxelas, onde ela vive com a família,também realizou o tratamento e a cirurgia de retirada do câncer.

Os diálogos refletem as conversas entre Ivna e Elias, que muitas vezes a surpreendia com perguntas a respeito da doença e do local para onde haveria ido o peito retirado. O tema é tratado com delicadeza e cuidado, para oferecer conforto, entendimento e inspiração aos pais e filhos que atravessam o mesmo problema.

Um dos principais objetivos é frisar o quanto é importante é o diálogo familiar, para a criança compreender o momento vivido pelos pais, sentir-se parte da situação e, assim, se desejar, oferecer apoio na medida em que sua estrutura psicológica infantil permitir.

As ilustrações são de Camila Carrossine e expressam por meio das cores e das imagens todo afeto e carinho entre Ivna e seu filho Elias. A quarta capa apresenta textos da médica belga Martine Piccart-Gebhart, PhD, presidente da European Organization for Research and Treatment of Cancer e chefe da área médica do Jules Bordet Institute, e do médico Afrânio Coelho de Oliveira, membro da Sociedade Brasileira de Mastologia.

Título: Cadê seu peito, mamãe?

Autor: Ivna Chedier Maluly

Ilustradora: Camila Carrossine

Páginas: 40

Preço: R$27,00