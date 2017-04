Campanha de Páscoa do RioSolidário vai beneficiar 600 crianças

As crianças das creches do RioSolidario da Vila do João, na Maré; Batan, em Realengo; e Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio vão ter uma Páscoa muito mais feliz. A ONG promove a arrecadação de doações de chocolates e este ano está solicitando quem puder ajudar, a doação de caixas de bombom.

– Além de facilitar o transporte dos chocolates, a decisão torna as doações igualitárias entre todos os alunos. Precisamos incentivar a solidariedade para fazer muita gente feliz através da corrente do bem, não só na Páscoa, mas em todas as nossas campanhas – incentiva a coordenadora do Programa de Doações da ONG, Mônica Miranda.

Além das creches a campanha visa arrecadar o maior número possível de chocolates para que possa também atender a “Casa Abrigo Lar da Mulher”. E as doações podem ser entregues na unidade do RioSolidario, em Laranjeiras. Maiores informações entrar em contato com o RioSolidario.

SERVIÇO

RioSolidario – Compromisso com a Cidadania

End.: Travessa Euricles de Matos, 17, Laranjeiras

Tel: 21 2334.3910 [Ramal 250] www.riosolidario.org / faleconosco@riosolidario.org