Cantor ALE FACCINI apresenta sucessos Flash Back no Mackenzie

A ‘Sexta Super’ do Mackenzie, no Méier, em 11 de agosto, vai ter sucessos dos anos 80, 90 e atuais. A partir das nove da noite o DJ MARBACK agita a pista com soul, disco, eletro e Pop. E como atração principal o cantor e guitarrista ALE FACCINI (foto) apresenta HITS de Lulu Santos, Ricky Astley, Legião, Dire Straits e outros.

– Tem de tudo um pouco porque o que faço é sentir a galera, sentir a pista, por isso não defino o set list, até porque o público manda no evento – conta o DJ Marback

SERVIÇO

SEXTA super, 11/08 a partir das 21h, com o cantor e guitarrista ALE FACCINI – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tel: 2269-0082 Ingressos: até 22h R$10,00 após R$15,00. Classificação 18 anos