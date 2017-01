Cantor Alex Boyé se joga no samba da Estácio de Sá

Arriscando o português, cantor cantou o refrão do samba de 2017

No Brasil para conhecer um pouco da cultura do samba e gravar um documentário sobre o ritmo que conquistou o mundo, o cantor Alex Boyé – vencedor do American´s Got Talent em 2015 – teve um feriado agitado na quadra da Estácio de Sá. Boyé, cujos videos na internet já alcançaram mais de 100 milhões de visualizações, conferiu de perto o último ensaio da vermelho e branco antes do treino oficial na Sapucaí e arriscou cantar, junto com Thiago Brito e os integrantes do carro , os versos do refrão do hino oficial da escola para o Carnaval 2017.

O artista teve seu primeiro contato com o Berço do Samba na tarde desta quarta quando conheceu a quadra, a qual servirá de cenário para algumas das cenas do documentário que será inscrito no Festival de Cannes. Na ocasião, o artista londrino teve a oportunidade de conhecer Thatiane Carvalho, jovem talento da vermelho e branco que hoje ocupa o posto de intérprete oficial da escola mirim além de integrar o carro de som da escola mãe.

Alex e Thatiane fizeram dueto cantando Just the way you are, do cantor Bruno Mars. Impressionado como timbre da cantora, Boyé fez questão de elogiá-la e aprender os versos do samba em homenagem a Gonzaguinha para retribuir a hospitalidade.

O artista retorna à Europa neste sábado para cumprir agenda de shows mas já está confirmadíssimo para curtir o Carnaval na Cidade Maravilhosa.