Carioca da Gema apresenta nova geração do Samba: TOMAZ MIRANDA

Ricardo Albuquerque

Apresentando clássicos do samba Tomaz Miranda é a atração do Carioca da Gema nesta sexta, 28 de outubro. Provando que o estilo se renova e apresenta novidades o jovem cantor é músico formado, arranjador, também diretor e intérprete oficial de um dos blocos carnavalescos mais famosos do Rio, o “Simpatia é quase amor”.

Em seu Show Tomaz vai apresentar na Lapa canções de seus ídolos como “Disritmia”, de Martinho da Vila, “Sei Lá, Mangueira” do Hermínio Bello de Carvalho e Paulinho da Viola, “Enredo do Meu Samba”, de Dona Ivone Lara e Jorge Aragão, além de músicas de seu CD “Os Sambas Que Me Dizem”.

Frequentador de Rodas de samba e de choro desde os 15 anos Tomaz, em suas palavras, tem “referências monstruosas” como Beth Carvalho, Zeca Pagodinho, Cartola, Martinho, Noel, Candeia e quer seguir seu caminho, “Pretendo apresentar meu trabalho com qualidade e cantar minha música, ganhar as pessoas, ser ouvido”.

SERVIÇO

Tomaz Miranda – Sexta, 28/10, a partir das 21h.

CARIOCA da GEMA- Av. Mem de Sá, 79 – Lapa/ RJ

Tel: 2221-0043. Ingresso: R$ 25,00