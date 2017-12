Carnaval Abaeté Folia 2018 com Gusttavo Lima, Henrique & Juliano, Dennis DJ, Peixe, É o Tchan e muito mais

De 09 a 13 de fevereiro, trio elétrico percorrerá as ruas da cidade com grandes artistas que se apresentarão na 12ª edição do melhor carnaval de Minas

O ano de 2017 vai chegando perto do fim e com ele o carnaval vai ficando cada vez mais próximo. Faltando pouco mais de 2 meses para a festa mais esperada do ano, os foliões já estão ansiosos para saber as novidades da folia 2018. É por isso que a Nenety Eventos e a Beta Brasil Produção de Eventos divulgam a programação completa da 12ª edição do Carnaval Abaeté Folia. Serão 5 noites de festa, de 09 a 13 de fevereiro, com mais de 40 horas de open bar, trio elétrico, 21 shows, DJs, área coberta, área de descanso, praça de alimentação e muita diversão com os maiores nomes da música brasileira.

A folia tem início às 18h de sexta-feira, dia 09 de fevereiro, e as atrações responsáveis por comandar o primeiro dia de festa são Henrique & Juliano, a dupla que é sucesso em todo o Brasil; Breno Rocha, o DJ que vem se destacando no cenário musical com apresentações incríveis; Sunga de Pano, com sucesso do samba e do pagode em um show bem animado. A folia vai até o amanhecer ao som de muita música eletrônica, com Trickster, Carol Favero, Alliance, Rodrigo e Afonso Nunnz.

No sábado, 10 de fevereiro, para dar continuidade ao melhor carnaval de Minas, o cantor Gusttavo Lima já avisou que é para o folião ir preparado não se esquecer que é dia de Festa White, com o traje branco obrigatório. Neste dia, todos estarão de branco para compor a festa que contará também com o show de um dos mais badalados talentos da música eletrônica nacional, o mineiro Luciano Ferreira, conhecido por seu projeto KVSH. A irreverência da Banda do Marcão e a DJ e cantora mais bombada nas baladas de toda Minas Gerais, Tainá Felipe, também estarão presentes para colocar os foliões para dançar. E a noite finaliza com as batidas eletrônicas que não podem faltar, comandada por Trickster, Carol Favero, Alliance, Rodrigo B e Afonso Nunnz.

Se engana quem pensa que domingo é dia de descanso. No Abaeté Folia, domingo é sinônimo de muita festa, afinal, dia 11 de fevereiro, é a vez dos grupos É O Tchan e Os Baianeiros subirem ao trio elétrico com o melhor do axé, dando um gostinho de Salvador aos foliões. Para completar a noite Woo2tech, Trickster, Carol Favero,Alliance, Rodrigo B e Afonso Nunnz transformam as tendas num reduto de música eletrônica para levar animação à segunda-feira.

O Abaeté Folia se transformará em uma divertida Festa à Fantasia dentro de um verdadeiro baile funk na segunda-feira, 12 de fevereiro. Dennis DJ e um dos MCs mais badalados do momento, Kevinho, vão soltar o som e colocar os foliões para dançar no ritmo que embala o verão; “Malandramente”, “Encaixa”, “O Grave Bater”, “Tô Apaixonado Nessa Mina”, “Olha a Explosão” e muitos outros hits. O cantor mineiro Erick Pimenta também sobe ao trio elétrico com sucessos do axé e releituras de músicas que são a sensação do momento. A música eletrônica também estará presente na penúltima noite de festa, com o duo de DJs e produtores musicais brasileiros formado por Felipe Lozinsky e Gustavo Rozenthal, Felguk, que agitarão a pista com Trickster, Alliance, Rodrigo B e Afonso Nunnz até o dia amanhecer.

A última noite de carnaval, terça-feira, dia 13 de fevereiro, também está repleta de boas atrações, e os momentos finais reservam uma mistura contagiante de axé, sertanejo e eletrônico com Alexandre Peixe, Thiago Carvalho e a dupla mineira Renan & Rafael. Claro que ninguém melhor para fechar em grande estilo a última noite do melhor carnaval de Minas se não eles, que estiveram presentes em todos os dias e garantiram a folia na madrugada: os DJs Trickster, Alliance, Rodrigo B e Afonso Nunnz.

Os ingressos para o Abaeté Folia 2018 estão à venda pelo site www.nenety.com.br. E quem quer aproveitar os preços mais baixos deve correr, pois a próxima virada de lote acontecerá no dia 10 de dezembro.

Hospedagem e alimentação

A cidade de Abaeté conta com diversa opções de hospedagens e restaurantes para o folião. Para quem quer badalação durante os cinco dias de festa, há repúblicas que contam com festas, open bar e open food durante todo o dia. Já para quem busca descansar para chegar ao Abaeté Folia com as baterias recarregadas, a hotéis e imóveis para alugar podem ser uma boa pedida. No site da Nenety Eventos (www.nenety.com.br) há uma lista com os principais contatos de repúblicas, casas para alugar, hotéis e excursões.

