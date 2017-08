CASAMENTOS Simplicidade com elegância marcam o estilo dos casais contemporâneos

Atualmente, a simplicidade, com um toque de romantismo e elegância, marcam o estilo dos casamentos dos casais mais modernos. As escolhas estão sendo baseadas em detalhes práticos e leves que valorizam o ambiente, as vestimentas e as cerimônias.

A wedding planner Chris Godinho, diretora da Duas Eventos, listou cinco preferências dos casais modernos:

1. A noiva opta por peças menos rebuscadas, porém abusa dos tecidos e cortes para valorizar sua escolha;

2. Objetos cênicos como espelhos, vidros e cristais, além de flores lisas como orquídeas e copo de leite, são as principais opções que remetem a um ambiente de sofisticação com decoração neutra e agradável;

3. Gastronomia sem exageros. O cardápio é mais leve e sofisticado. Os noivos primam pela qualidade e exotismo dos pratos;

4. Os bons espumantes e vinhos roses são as principais pedidas dos noivos que não querem abrir mão de algo elegante;

5. O verde é a cor mais presente na atualidade. O casal contemporâneo está mais engajado às causas ligadas à preservação da natureza e da biodiversidade.

De acordo com Chris Godinho, a grande diferença da noiva contemporânea está no foco e na praticidade. “Normalmente, as noivas marcam o casamento com apenas seis meses de antecedência, e não gostam de muitas provas de vestidos e degustações”, conclui.

Sobre Chris Godinho

Graduada em Comunicação e Marketing, com especialização nos Estados Unidos, Chris Godinho, trabalha com eventos sociais e corporativos para clientes especiais há 27 anos. Referência de bom gosto, competência e elegância, dedica-se pessoalmente a cada detalhe da organização.

Sobre Mahayna Agostinelli

A jovem empresaria paulista é graduada em Gastronomia e possui especialização nos Estados Unidos. Além de acompanhar cada etapa dos preparativos, está sempre antenada as novas tendências e aos detalhes que exigem mais atenção nos preparativos.

Sobre Duas Eventos

A Duas Eventos é referência no segmento de assessoria e cerimonial de casamentos e eventos de luxo no Brasil e no exterior. Formada pelas empresárias Chris Godinho e Mahayna Agostinelli, a empresa oferece grande estrutura com atendimento eficiente e atualizado com o mercado de eventos, fazendo com que o cliente não se desgaste ou se estresse com os detalhes dos preparativos. O planejamento e o cerimonial são sempre discutidos e alinhados previamente para que tudo saia de acordo com a personalidade do casal.