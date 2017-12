Ceias de Natal e Ano Novo na casa ou para levar

O Natal e o Réveillon são alguns dos momentos mais aguardados do ano, e por isso pedem um menu pensado especialmente para as datas. No D’Amici, tradicional restaurante italiano localizado no Leme, os clientes serão presenteados com um saboroso jantar, onde os mesmos pratos podem ser apreciados no local ou encomendados. Quem quiser reunir a família e amigos em um belo jantar em casa pode fazer os pedidos até os dias 24, no caso do Natal, e 31, no Ano Novo, se os cardápios não forem alterados, e até os dias 23 e 30, respectivamente, caso o cliente deseje mudar algum prato do menu.

Para os que preferem jantar no restaurante, a Ceia de Natal começa com Ceviche e Gnocchi como entradas. Para o prato principal, Peixe ao forno com molho de ervas e risoto de limão, Pernil de vitelo ao molho de vinho com batatas assadas ou Raviole de bacalhau. Para encerrar, Romeu e Julieta ou Tiramisu. O investimento é de R$220 já com a taxa de serviço inclusa.

Já no o Réveillon a noite conta com Antepasto italiano e Shitake grelhado com azeite de trufa de entradas; Paleta de cordeiro com arroz de açafrão, Scapim (lagostim) ao vinho com capeline na manteiga ou Raviole de Cherne para o prato principal; e Torta de limão ou Pera al barolo com gelato para a sobremesa. O investimento é de R$250, com a taxa de serviço inclusa. Para acompanhar não faltam ótimas opções na premiada adega do restaurante, que tem mais de 200 rótulos para todos os paladares e bolsos.

Serviço

Ceias de Natal e Ano Novo

Data: 24 de dezembro e 31 de dezembro

Horário: a partir das 19h30

Investimento: R$220 (Natal) e R$250 (Ano Novo)

Endereço: Rua Antônio Vieira, n º 18 loja A – Leme

Telefones para reservas: 2543-1303

https://www.facebook.com/damicileme/