CENTENÁRIO DO SAMBA

Roda De Samba Do Recôncavo Baiano, tudo começou aqui.

LARGO DO BENZÊ DE 20 A 26 DE NOVEMBRO

São Francisco Do Conde

Shows:

Alcione – Fundo De Quintal – Mart’nália – Riachão – Nelson Rufino – E muito mais.

ENTRADA FRANCA

O Brasil celebra os 100 anos do Samba. O Recôncavo esta em festa, o nosso maior Patrimônio Musical será comemorado com diversas ações, oficinas, caminhada, mostras, documentários, exposição fotográfica “Mulheres Sambadeiras”, artistas de todo o país no IV Festival De Samba De Roda Do Recôncavo Baiano, em São Francisco do Conde. A abertura oficial da celebração acontecerá no domingo, dia 20 de novembro, com diversas atrações. Pela primeira vez no mesmo palco, Alcione, Nelson Rufino, Mart’nália e Riachão, num show digno dos 100 anos. O mestre Riachão, da famosa: “Cho Chuá, Cada Macaco No Seu Galho” faz parte dum seleto grupo de lendas vivas do samba.

Até hoje há quem questione a origem do samba. Mas o certo é que, passado um século, ainda mantém-se popular e cada vez mais cultuado. Símbolo da nossa cultura se espalhou por todo o país e é visto em todo o mundo como a principal manifestação artística do Brasil.

Surgido no século 19, de raízes africanas, mais especificamente do batuque que, no período colonial, os escravos negros promoviam nas senzalas, teve como alicerces o canto, instrumentos rústicos e a dança, mais baiano impossível. Se espalhou por cada região e os que mais se fixaram foram o Samba, no Rio de Janeiro e o Samba de Roda, no Recôncavo Baiano, que foi registrado como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2004 e proclamado Obra-Prima do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade pela UNESCO em 2005.

Teve surgimento com as tias baianas – termo como ficaram conhecidas as baianas descendentes de escravos no final do século XIX e que deixaram Salvador por causa de perseguições policiais do início do século passado indo para o Rio de Janeiro. Figuras influentes no surgimento do ritmo e, entre elas destacaram-se Tia Amélia, Tia Prisciliana e Tia Ciata (Dona Hilária Batista de Almeida).

São consideradas também pelo Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil as matrizes do samba no Rio de Janeiro: o Partido Alto, o Samba de Terreiro e o Samba Enredo, que se tornaram, ao longo do século XX, símbolos da identidade brasileira.

IV FESTIVAL DE SAMBA DE RODA DO RECÔNCAVO BAIANO

Largo Do Benzê – De 20 a 26/11

São Francisco Do Conde

Entrada Franca

A Bahia comemora o centenário do samba com o IV Festival do Samba de Roda do Recôncavo do dia 20 ao dia 26 de novembro. Acontecerá no Largo Maria do Benzê – Orla Marítima do Município, Mercado Cultural e contará com a presença de vários sambas de roda do Recôncavo, entre eles, Samba Filhos da Terra, Samba Raízes do Monte, Samba Raízes de Angola, participação especial da cantora franciscana Isabel Nogueira, Samba São Gonçalo, Samba Amigos do Samba, Samba Chula Filhos da Pitangueira, As Paparutas, Samba Coral As Marisqueiras, Raízes de São Francisco, Samba Batuque de Negro, Samba Renovação, Mistura do samba, Poder do Samba, Samba Críolo, Samba São Gonçalo, Samba Chula Os Filhos de Zé e Samba Filhos de São Francisco.

Artistas consagrados nacionalmente, como Alcione, Martinália, Fundo de Quintal, Riachão, Nelson Rufino, Dio Bandas, Neto Bala e Germano Cruz também farão parte das comemorações.

Na Praça Maria do Benzê será montada uma estrutura que permitirá a exposição de artesanatos, shows, workshops e venda de comidas típicas e bebidas.

No Mercado Cultural terá uma Exposição Fotográfica intitulada “Mulheres Sambadeiras Sua Historia e Suas Memórias” que homenageará sambadeiras pertencentes aos grupos tradicionais de samba de roda do Município, indicadas por 13 mestres de samba de roda. A Exposição será aberta ao público no dia 24/11, às 18 horas, com a Cerimônia de Premiação e nos dias 25 e 26/11, das 14:00h às 20:00h.

A grande novidade do IV Festival de Samba de Roda do Recôncavo 2016 será a abertura do Evento no dia 20/11/2016, com a Caminhada do Samba, cujo Tema será “O Chula e o Corrido Lado a Lado nessa Historia” que sairá da Entrada da cidade às 14 h, com destino a Praça Maria do Benzê e contará com a presença e animação das Bandas: DiUmbanda e Neto Balla.

E tudo isso com entrada franca.



–

Links de vídeos dos Sambas De algumas Rodas que vão participar:

Samba de Roda (Cia de Dança Ufes): https://youtu.be/Z_HiwHvDQr4

– https://youtu.be/1sXdTIksQVM

– Chula Filhos da Pitangueira: https://youtu.be/0ryggzsz5w4



– Samba Raízes de Angola: https://youtu.be/9QpKzxE2Hso



– As Paparutas: https://youtu.be/AcXPr1Ui0Kw



SERVIÇO:

CENTENÁRIO DO SAMBA NO RECÔNCAVO BAIANO

– IV Festival de Samba De Roda do Recôncavo Baiano

Data: – De 20 a 26 de Novembro

Abertura Oficial às 18 horas

Local: – Largo Maria do Benzê – Orla Marítima do Município, Mercado Cultural São Francisco do Conde

Atrações: – Shows: Alcione, Martinália, Fundo de Quintal, Riachão, Nelson Rufino, DioUmbandas, Neto Balla e Germano Cruz também farão parte das comemorações.

– Programação completa em anexo.

ENTRADA FRANCA

Informações: 71 983051973 / 71 988905870

Organização:- Secult São Francisco Do Conde