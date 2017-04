Chef Mix Gourmet promove Festival de Sabores do Shopping Metropolitano Barra

“Burguer, Beer & Rock” é o tema da primeira edição de 2017

Para animar mais um final de semana carioca, o Chef Mix Gourmet faz sua primeira edição do ano no Shopping Metropolitano Barra, na Barra da Tijuca. Entre os dias 31 de março e 1º e 2 de abril (sexta, sábado e domingo), os visitantes poderão experimentar deliciosos burguers e vários rótulos de cervejas artesanais ao som das bandas Black Monkees, Zem e da cantora Taty Cirelli. Organizado pela chef Patrícia Metre e Eziel Prete, essa edição inédita traz mais de 18 participantes que prometem oferecer as melhores versões do trio carro-chefe do festival: hambúrguer, cerveja e rock´n´roll.

A banda carioca de indie rock Black Monkees foi escolhida para tocar na sexta-feira de abertura do festival, a partir das 19h30. Os músicos trazem na bagagem grande influência do rock britânico com pegada punk rock com repertório cover de The Beatles a Kings of Leon, além do melhor do nosso rock nacional. No sábado, também a partir das 19h30, é a vez da banda mineira Zem aportar no palco do evento. Os quatro amigos apaixonados por música tocam reggae, clássicos do rock e do pop nacional e internacional em releituras dos anos 70, 80 e 90 – de Pink Floyd a Jota Quest. No encerramento do festival, a cantora Taty Cirelli e sua banda comandam o palco com muita energia. Também compositora e multi-instrumentista, emplacou a canção autoral “Todas as Virtudes” em 2011, na trilha sonora de Malhação. O set-list da jovem, que já abriu shows de Skank e Nando Reis, é repleto de versões contagiantes de sucessos do pop, rock e R&B.

No menu do evento, destaque para o Hell’s Burguer (R$ 25), com o sanduíche de mesmo nome, feito de 180g de puro filé de costela bovina ou o Fifty Fifty (R$ 25), burguer de 200gr, metade filé de costela, metade bacon defumado. Ambos são acompanhados por queijo cheddar derretido e mix de temperos secos Hell’s e têm opção de geleia de bacon ou cebola caramelizada na cerveja estilo IPA, totalmente grátis. Já o Ornelas On the Road tem 170g de carne bovina recheada de cheddar, queijo cheddar, barbecue defumado, cebola caramelada no melado de cana com farofa de bacon no pão australiano (R$ 23). Os três hambúrgueres casam bem com cervejas do tipo pilsen como a Pilsen Roter (R$ 10 – 300ml), à venda no BrewBusz.

Os vegetarianos também não ficam de fora no festival de burguers. Para agradá-los, o Mate do Vovô lançou o Hamburguer Vegetariano do Vovô (R$ 20), um suculento burguer de feijão carioca com quinoa, linhaça dourada, gergelim integral, ovos e cenoura com queijo, couve à mineira e maionese de limão no pão integral. Há também a opção do combo mate, hambúrguer e batata chips (R$ 30). Peça a premiada Medieval (R$ 12 – 300ml), da cervejaria mineira Backer, disponível no Barril Beer Truck.

O Poseidon Food Truck conta com uma novidade para quem curte frutos do mar: o Burguer de Camarão, que leva o crustáceo levemente triturados e empanados com queijo derretido, molho artesanal, salada fresca de alface e cebola roxa temperada, servido no pão gourmet à escolha do comensal (R$ 25 só o sanduíche e R$ 28 com fritas). A dica é acompanhá-lo com cervejas do tipo Pilsen como a Bionda (R$ 10) da Noi Cervejaria Artesanal.

Para os apaixonados por carne suína, o Vulcano Oinc oferece sanduíche de costela desfiada no barbecue e fumaça líquida com queijo derretido, geleia de pimenta e crispy de torresmo no pão de batata inglesa finalizado com queijo meia cura maçaricado (R$ 25 a unidade e R$ 33 com batata canoa). Outra opção do Foster Haus é oBerlin, burger de pernil suíno com bacon de 160g, sauerkraut – típico chucrute alemão – maionese temperada, queijo e geleia de abacaxi com pimenta no pão de malte (R$ 23, a unidade e R$ 30 com batata rústica). Os dois sanduíches vão bem com uma Melon Collie IPA (R$ 14 – 300ml e R$ 20 – 500ml), do tipo India Pale Ale, da Capa Preta Cervejaria Artesanal.

Quem não dispensa o lado doce da gastronomia sobre rodas, a bike Pavê para Casar faz uma brincadeira com o casamento para batizar suas sobremesas. Difícil vai ser escolher entre os pavês Lua de Mel (chocolate com avelã e creme), Véu de Noiva (creme) e Bodas de Ouro (banana), todos disponíveis em dois tamanhos: mini – 100ml (R$ 6) e tradicional – 150ml (R$ 8). No Los Churritos, leve quatro churros com um acompanhamento (R$ 13), entre eles brigadeiro, doce de leite e biscoito Oreo.

Participantes:

Food Trucks (Hamburguerias):

1-Hell’s Burguer;

2-Vulcano;

3-The Titans;

4-Poseidon;

5-El Gato;

6-Ornelas On the Road;

7-Mate do Vovô;

8-Namur (Batata Rústica).

Cervejarias (Beertrucks):

1-Brewbusz;

2-Barril Beer Truck;

3-Capa Preta;

4-Noi.

Food Bikes:

1-Vibe Frozen (Frozens);

2-Los Churritos (Churros);

3-Happy Sorvetes (Sorvetes);

4-Best Cone (Pizzas em cone/doces e salgadas);

6- Pavê pra Casar (Pavês em pote).

Programação Musical:

– 31/03 (sexta) – Show Black Monkees (RJ)

19h30 às 21h30

– 01/04 (sábado) – Banda Zem – Muriaé (MG)

19h30 às 21h30

– 02/04 (domingo) – Taty Cirelli e Banda (RJ)

19h00 às 21h00

Serviço

Festival de Sabores do Shopping Metropolitano – Burguer, Beer & Rock

Entrada Franca

Datas: 31/03 a 02/04

Horários: Dia 31 de março (das 12h às 22h); Dias 1º e 2 de abril (das 12h às 22h).

Local: Shopping Metropolitano Barra

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1,300 – Barra da Tijuca – Estacionamento Saída Sul (área externa)