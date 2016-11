CIA Dançando Para Não Dançar apresenta espetáculo gratuito sobre o Rio São Francisco

Ricardo Albuquerque

Os bailarinos de comunidades cariocas apresentam, terça e quarta, 08 e 09 de novembro, às 20h, no Teatro João Caetano, com entrada gratuita, um espetáculo que homenageia e faz um apelo à preservação do Rio São Francisco, por meio da dança. “Salve São Francisco” do cantor e compositor Geraldo Azevedo sobre o Velho Chico.

O Ballet ‘Salve O Rio São Francisco’ conta a história das populações ribeirinhas, representadas por lavadeiras e uma índia que luta para preservar as riquezas do Velho Chico.

O Projeto Dançando Para Não Dançar foi criado no final de 1994, no Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, pela bailarina Thereza Aguilar, levando psra crianças e jovens de comunidades populares o balé clássico. Os principais alvos são a profissionalização de jovens, o incentivo à participação cultural e o combate à exclusão social. O projeto “Dançando Para Não Dançar” é patrocinado pela Petrobras Distribuidora, desde 1997 e pela Lei Federal de Incentivo à Cultura

A Direção Geral é da bailarina Thereza Aguilar. Músicas e arranjos de Geraldo Azevedo e Leandro Braga; Caetano Veloso, Zé Dantas, Capinan, Galvão e Carlos Fernandes. Cenário de João Lopes e Marcos Vieira. O figurino é de Marilda Fontes.

Além da Escola de Dança, no Centro da Cidade (Rua Frei Caneca, 139), o projeto atua em 18 comunidades, do Rio de Janeiro, entre elas estão: Rocinha, Cantagalo, Pavão-Pavãozinho, Mangueira, Chapéu-Mangueira, Babilônia, Morro dos Macacos, Jacarezinho, Japeri, Santa Marta, Morro do Borel, Mineira, Morro do São Carlos, entre outros, além dos Cieps e creches. Hoje o projeto atende 1525 crianças e jovens.

SERVIÇO

Balé Salve São Francisco – Data: 08 e 09 de novembro de 2016 – 20h

Teatro João Caetano – Praça Tiradentes s/nº – Centro – RJ – (21) 2332-9257

Entrada Gratuita. Classificação: Livre