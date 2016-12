Circuito Moda Carioca realiza edição de Natal com mais de 80 marcas de polos de moda do Rio

Com entrada gratuita, evento oferece, dias 15, 16 e 17 de dezembro, roupas e acessórios com descontos de até 70%. Há ainda área gastronômica e oficinas gratuitas

O Circuito Moda Carioca realiza edição extra de Natal nos dias 15, 16 e 17 de dezembro (quinta-feira a sábado), das 12h às 20h, reunindo mais de 80 marcas em um outlet no solar histórico do Centro de Convenções SulAmérica, no Centro do Rio. Idealizado para gerar negócios e fomentar o segmento da moda no Rio, o evento conta com grandes marcas como Via Mia, Botswana e Equatore, (veja a relação completa no final do texto) e os fashions trucks Brand’s, Favela Hype e Folia Chic. Há ainda empresas de vários segmentos dos polos de moda do estado do Rio como de Petrópolis e Nova Friburgo com opções de moda fem inina, masculina, íntima, praia, fitness, infantil,acessórios e bijut erias. Entre as ofertas estão peças da Via Mia com 50% de desconto e camisetas da Complexo B de R$ 100 por R$ 50.

Quem se cadastrar no site do evento garante ainda preços mais atrativos. Basta imprimir um cupom que dá direito a 10% de desconto, a partir de R$ 200 em compras, em cada estande de moda. Com entrada gratuita, o evento conta ainda com área gastronômica repleta de food trucks e bikes, além de cervejas especiais.

– O evento será realizado a partir de quinta-feira para que as pessoas que trabalham na região central do Rio aproveitem a facilidade de acesso e garantam o presente de Natal a um preço acessível. Teremos ainda uma área gastronômica ideal para um happy hour e confraternização de fim de ano – afirmam Ana Paula Gomes e Adriana Jordan, idealizadoras do Circuito Moda Carioca.

ATRAÇÕES:

Novos talentos e oficinas gratuitas

O evento é ainda uma opção de obter roupas e acessórios de novos talentos do mercado da moda carioca. Entre elas estão marcas participantes da Incubadora Complexcidade, que apresentarão suas coleções exclusivas.

O público poderá participar também de oficinas. A marca MJ Custom dará aulas de upcycling, ensinando ao público como transformar roupas usadas em peças exclusivas e totalmente repaginadas. Para participar, basta levar uma roupa usada. Já Silvinha Oliveira, designer da Retalhos Cariocas, promoverá oficina de bijuterias na sexta (16) às 14h. O Projeto Eco Moda também participará do evento mostrando sua coleção produzida com descartes da industria da moda e oferecerá oficinas de customização. As inscrições são gratuitas e feitas no site www.circuitomodacarioca.com.br

Área gastronômica

Há também uma área gastronômica repleta dos food trucks e bikes como Tap&oca, Jacques Gourmet, Mandala e Dona Sebastiana com opções de hambúrgueres, sanduíches, comida nordestina, churros, brigadeiros,brownies, geleias, sorvetes, além das cervejas especiais da Therezópolis e Dead Dog.

O Circuito Moda Carioca tem apoio da Gráfica Veiga Soares, Centro de Convenções SulAmérica, Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecidaria e a parceria das empresas Motta Carvalho, Complexcidade e Movimento In Foco de Fotografia. Todas as informações sobre o evento estão no portal www.circuitomodacarioca.com.br .

Mercado têxtil no estado do Rio

Um dos objetivos do Circuito Moda Carioca é a criação de uma nova praça de venda de varejo, por meio da integração de diversas áreas da indústria criativa. O evento é um braço de diversos Arranjos Produtivos Locais do Estado do Rio de Janeiro e consolida a vocação têxtil da cidade e do estado do Rio, que concentra grande parte da indústria do vestuário do país, permitindo que as empresas ampliem a suas redes de contatos e realizem novas parcerias. Com isso, contribui para estimular e expandir o setor de moda carioca, que movimenta R$ 892 milhões anualmente, segundo dados da Fundação Getúli o Vargas (FGV).

Marcas participantes

Via Mia, Equatore, Botswana, Complexo B, Dados e Dadinhos, Molambo, Artti Rio, Agressive, Aktory, As Meninas, Ateliê GR, Barulhentos, Bela Flor, Blends Fashion Truck, Blih! Braz Bikini, Dona May, Dupla de Dois, Elaine Alves, Folia Fashion, Galaxxy, Holliday, Indistripe, Luciene Barcelar, Maria Flora, Maria Marioca, Mimo e Acessórios, Santa Frescura, Território Carioca, Th Biju, Arte Metal Folheados, Ateliê Maria Maria, Doce Maria, Barulhentos, Isaac T-Shirt, Bela Flor, Taty Style, Branca Acessórios, Insensatez, Branca Acessórios, HeyJo, Albertina Bruno, Espetaculosa

Área gastronômica

Billi Brownie, DeadDog, Rebola Queixo, Sabores de Família, Saidera Therezópolis, Tap&oca, Tuk Tuk Gourmet, Jacques Gourmet, Mandala Burguer, Brigadeiro da Pati, Café Bruno Couto, Dona Sebastiana, Roma In Rio, Chiquita Food Truck

Serviço

10ª Edição do Circuito Moda Carioca

Data: 15, 16 e 17 de dezembro de 2016.

Horário: das 12h às 20h

Entrada franca

Local: Solar do Centro de Convenções SulAmerica. Av. Paulo de Frontin, 1 – Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ, 20260-010

Transporte: O evento promove a campanha: “VÁ DE TÁXI”. Há ainda estacionamento privado no Centro de Convenções Sul América.

Linhas de ônibus: 371, 312, 665, 472, 209, 474, 298, 475, 310. 624, 311, 634

Metrô: Há opções das estações Estação Estácio de Sá ou Cidade Nova.

www.circuitomodacarioca.com.br

