Clube LIGHT promove Reveillon 2017 com shows ao vivo e ao ar livre

Ricardo Albuquerque

A Associação Atlética Light, no Grajaú, promove seu Reveillon com várias atrações, em extensa área verde e com segurança. A partir das 20h a banda VINIL.COM toca sucessos POP dos anos 80 e 90. Já DJ Werner vai comandar a pista com todos os ritmos, desde MPB, Disco, Dance e mais. Como grande atração a VELHA GUARDA MUSICAL DE VILA ISABEL vai tocar inesquecíveis sambas-enredo e samba de raiz.

O ingresso dará direito a Ceia, Mesas De Frios, Queijos Frutas, Petiscos. Bebidas: Cervejas, Refrigerantes, Água, Caipirinha, Caipivodka.

SERVIÇO

REVEILLON 2017 – Sábado, 31/12, 20h às 2h. Associação Atlética LIGHT: Rua Barão do Bom Retiro, 2002 Grajaú. Tel: 2577-4434

Ingresso até 31.12: R$180,00. Menores 12 a 15 Anos. R$75,00 / Menores: até 11 Anos. Isento

Reservas. Secretaria Do Clube Horário Comercial ou Depósito Identificado-Banco Santander. AG.4467. Conta 010-10234-0

Ambiente Ao Ar Livre / Estacionamento No Local (Pago).