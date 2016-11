Com entrada franca Encontro VEG apresenta produtos livres de origem animal

Ricardo Albuquerque

O Alto da Boa Vista recebe neste domingo, 06 de novembro, das 11h às 17h, o 7º encontro VEG. Com entrada franca, serão oferecidos vários produtos livres de origem animal, não só alimentos, mas, a culinária será a principal atração.

– Queremos compartilhar o melhor da cozinha vegana e mostrar que a culinária é rica de sabores e variedades, como o bolo de chocolate veg (foto) – lembra a médica nutróloga Fernanda de Luca (foto).

Especializada em alimentação vegetariana a Dra. Fernanda apresentará, a partir das 14h, palestra com dicas de alimentação e o representante da ONG Mercy For Animals, Daniel Cruz, falará sobre “O Veganismo”, a partir das 15h.

Para o encontro ficar mais encantador os visitantes poderão adotar um novo membro para a família na campanha de adoção do Grupo Estimação com lindos cachorros.

Serviço

7º Encontro Veg – Santuário Seitoku – Rua Tiumbi, s/n, no Alto da Boa Vista – RJ. Domingo, 06 de novembro, das 11h. às 17h.

Entrada franca e estacionamento no local