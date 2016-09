Começa dia 3 pelas Redes Sociais a Campanha #EUdigonãoaobullying #CiaAtoresdeMar’

Pelo terceiro ano consecutivo, a Cia Atores de Mar’ liderada pelos atores Mar’Junior, Patrick Moraes e Junior Beéfierri promove a campanha #EUdigonãoaobullying #CiaAtoresdeMar’ que acontece somente nas redes sociais.

O projeto foi criado em 2014, mas desde 2004 a Cia Atores de Mar’ já vem desenvolvendo projetos voltados ao combate deste grande mal que é o bullying, com seu espetáculo BULLYING que já está chegando a marca de 500 mil espectadores, o cd BULLYING com 5 músicas voltadas ao tema e com ritmos diferentes, além do livro autobiográfico “BULLYING – EU sofri. EU pratiquei. EU hoje conscientizo.” escrito por Mar’Junior, que já prepara para lançar o BULLYING em HQ, além da trilogia, ficção, infanto-juvenil “PEPITA – passei a minha infância e adolescência sendo perseguida, sofrendo bullying.”.

O objetivo da campanha é que as pessoas ao verem artistas, desportistas e jornalistas contando um pouco sobre o tema e as convocando para participarem da causa, elas façam o mesmo, convocando seus amigos, colegas e familiares para postarem fotos e vídeos com as hashtags #EUdigonãoaobullying #CiaAtoresdeMar’ em seus perfis pelas redes sociais.

Queremos fazer neste mês de outubro – dia 20 é o dia internacional de combate ao bullying no mundo – um mês diferenciado para os que sofrem e sensibilizar os que praticam, com isso buscando a transformação no ser humano.

Neste ano, participam da campanha, além dos atores da Cia Atores de Mar’, as atrizes Vanessa Gerbelli, Karen Junqueira, Babi Xavier, Juliana Kelling, Letícia Medina, Priscila Uba, Myrella Victória, Nívia Helen, Mariana Xavier e Fran Maya, os atores Guilherme Piva, Leonardo Miggiorin, Sergio Malheiros, Roberto Birindelli, Cláudio Gabriel, Ernesto Piccolo, Cândido Damm, Deo Garcez, Miguel Costa, Vitor Frad, Daniel Avila, Bernardo Schlegel, Nicollas Paixão e Ittalo Paixão, e as desportistas Nathalie Moellhausen e Tammy Galera Takagi.

As fotos e os vídeos estarão liberados para a imprensa de acordo com os pedidos. Enviaremos as fotos em grupos, como também as que se interessarem, individualmente.