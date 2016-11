Comédia romântica “Zenóbbia, a secretária do presidente” estreia dia nove de novembro no Teatro Municipal Café Pequeno

Texto de Marcelo Aoiula e Lígia Ferreira discute relações interpessoais, valores morais e o atual cenário da política atual.

O Teatro Municipal Café Pequeno apresenta a partir de nove de novembro, a comédia “Zenóbbia – a Secretária do presidente” cujo texto de Marcelo Aoiula e Lígia Ferreira, irmã de Bibi Ferreira, teve montagens clássicas nos anos 90, nos tempos em que o Brasil passava por maus bocados na nos cenários político e econômico.

Considerando a atual situação política brasileira, a montagem ganha agora uma nova adaptação, bastante humorada, com um contexto bem similar ao que é noticiado acerca dos escândalos políticos e denúncias que envolvem grandes empresas e membros do governo.

Em cena, Fran Rorato, Nando Moretzsohn e Rodrigo Correa dão vida a 11 personagens que contam a história de Zenóbbia, secretária de confiança, de um funcionário do alto escalão de uma multinacional. Ela chega ao escritório e lê nos jornais uma reportagem acusando a empresa em que trabalha de superfaturamento de verbas; por causa desses desvios, todos os empregados estão sendo investigados numa Operação da Polícia Federal.

Ela se vê em um dilema: entregar o chefe para a Polícia Federal ou salvar o emprego de todos que trabalham na empresa? Para complicar ainda mais a balança de decisão, Zenóbbia traz à tona um momento no passado em que era apaixonada pelo chefe e ele a rejeitou, casando-se com outra. A trama conta ainda com um jornalista infiltrado na empresa, que tentará forçá-la a contar detalhes do que sabe e descobrir mais sobre a rotina da organização.

A direção fica por conta de Rogério Passos, considerado um dos melhores diretores de comédia da televisão brasileira, e diretor de algumas novelas e séries da Record e também da segunda temporada de “Tudo Pela Audiência”, de Fábio Porchat e Tatá Werneck, no Multishow.

Produzida pela Dots – Projetos Culturais, e coprodução da Arrastão de Ideias, a peça promete uma grande interação com a plateia e intérprete de Libras para que deficientes auditivos possam acompanhar esse imperdível espetáculo que cumpre temporada até dia 24 de novembro, sempre as quartas e quintas-feiras, 20h30.

CURRÍCULOS

Fran Rorato – Atriz gaúcha, há 10 anos no Rio, formada pela Casa das Artes de Laranjeiras – CAL, já se apresentou em oito peças de teatro nos palcos cariocas. Atuando em TV, fez participações em diversas séries e recentemente na novela da Rede Record ‘10 Mandamentos’. Participou do longa “Turbulência” ( a ser lançado), em que atuou ao lado de Bruno Gissoni. Está gravando a segunda temporada da websérie RED, premiada pelo NewYork Webseries Festival e que deve ir ao ar ainda este semestre. Fran é a mais nova contratada para comandar o programa +Reservado, no canal a cabo E+TV.

Rodrigo Correa – Ator carioca com 14 anos de experiência, participou da série “Dilemas de Irene” ao lado de Monica Martelli. No teatro destacou-se em “Os Miseráveis” e “O casamento da Dona Baratinha”, ambos com supervisão de Bibi Ferreira.

SINOPSE SUGERIDA – Comédia romântica conta a história da secretária Zenóbbia. Ela se encontra em dúvida se denuncia ou não as irregularidades praticadas pelo chefe da empresa em que trabalha.

FICHA TÉCNICA

Texto: Marcelo Aouila e Lígia Ferreira

Direção: Rogério Passos

Atores: Fran Rorato, Nando Moretzsohn e Rodrigo Correa

Iluminação: Genilson Barbosa

Fotos: Vinicius Mochizuki

Designer Gráfico: Fabio Nobrega

Figurino: Filomena Mancuzo

Assessoria de Imprensa: Minas de Ideias

Assistente de produção: Marcela Rosário

Produção Executiva: Dots Projetos Culturais

Co-Produção: Arrastão de Ideias

SERVIÇO

Zenóbbia – a secretária do presidente

Estreia: Dia 9 de novembro de 2016

Local: Teatro Municipal Café Pequeno

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva, 269 – Leblon – Telefone – 2294-4480

Datas: Quartas e Quintas-feiras

Horário: 20h30

Temporada: De 09 de Novembro a 24 de Novembro

Ingressos: Inteira R$ 40,00 e Meia R$ 20,00

Classificação: 14 anos

Duração: 60 min.

Gênero: Comédia romântica

Horário de funcionamento: De terça a domingo, das 14h às 22h.

Capacidade: 120 Lugares